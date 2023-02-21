https://crimea.ria.ru/20230221/putin-nazval-glavnuyu-tsel-zapada-1127126244.html

Путин назвал главную цель Запада

Путин назвал главную цель Запада - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин назвал главную цель Запада

Главная цель коллективного Запада – безграничная власть, ради которой он тратит колоссальные средства, в том числе на поощрение смут и переворотов в странах по... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T13:54

2023-02-21T13:54

2023-02-21T14:13

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

в мире

украина

сша

нато

сво

безопасность

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Главная цель коллективного Запада – безграничная власть, ради которой он тратит колоссальные средства, в том числе на поощрение смут и переворотов в странах по всему миру. Цель на Украине – оторвать исторические территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Безграничная властьДля сравнения российский лидер привел данные Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которым на помощь беднейшим государствам мира, о которых Запад "якобы постоянно заботится", страны Большой семерки выделили за 2020-2021 годы менее 60 млрд долларов. То есть в 2,5 раза меньше, чем на поддержание боевых действий на Украине за год.Ради возможности "и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократиях и свободах, насаждать неолиберальные и тоталитарные по своей сути ценности, навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров", Запад готов на все, при этом обвиняет Россию, отметил президент.Запад погружает мир в хаос, а обвиняет Россию"На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. А это они выпустили джина из бутылки – целые регионы погрузили в хаос", – сказал российский лидер.По оценкам самих американских экспертов, в результате войн, которые развязали США после 2021 года, погибло почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами, отметил Путин."Все это они сейчас хотят стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет", – заключил он.Ради безграничной власти Запад не жалеет не только денег и жизней людей других стран, но и свои собственные народы, отметил Путин.Они готовы "подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая из других образ врага, чтобы отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов, от растущих внутренних экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий", подчеркнул президент.Старый проект "анти-Россия"Путин напомнил, что в 30-е годы прошлого века "Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии". Теперь же он из Украины стал делать анти-Россию, сказал президент, отметив, что данный "проект на самом деле не новый".Он подчеркнул, что в то время как Запад, США и НАТО подрывали мир на планете десятилетиями, Россия его спасала и спасает."Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом", – заявил Путин.Ранее Владимир Путин в ходе своего послания заявил, что именно США и НАТО, развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы ее остановить. А также подчеркнул, что следующей целью после Донбасса, согласно планам Запада, был удар по Крыму и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеПутин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации – Путин

https://crimea.ria.ru/20230221/pobedit-rossiyu-na-pole-boya-nevozmozhno--putin-1127123082.html

https://crimea.ria.ru/20221209/zapad-soznatelno-idet-na-umnozhenie-khaosa----putin-1125768596.html

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, в мире, украина, сша, нато, сво, безопасность, политика