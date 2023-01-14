https://crimea.ria.ru/20230114/v-rossii-nazvali-usloviya-dlya-zaversheniya-svo-1126395545.html

В России назвали условия для завершения СВО

В России назвали условия для завершения СВО - РИА Новости Крым, 14.01.2023

В России назвали условия для завершения СВО

Специальную военную операцию на Украине можно будет завершить тогда, когда будут достигнуты ее цели и от Киева не будет исходить угроза, а также когда... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T10:33

2023-01-14T10:33

2023-01-14T10:33

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минские соглашения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на Украине можно будет завершить тогда, когда будут достигнуты ее цели и от Киева не будет исходить угроза, а также когда завершится дискриминация русскоязычного населения. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России при организации Василий Небензя.Он уточнил, что при нежелании Киева идти на эти условия достигнуть цели СВО можно и военными средствами."Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами. Пока ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали", - сказал Небензя.Постпред подчеркнул, что "все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения". Однако это не входило ни в планы Владимира Зеленского, ни в планы гарантов "Минска" Франции и Германии."Более того, мы узнали, что минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию", - констатировал постпред России при ООН.Ранее экс-канцлер ФРГ Меркель в комментарии немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По ее словам, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.Президент РФ Владимир Путин назвал признание экс-канцлера Германии абсолютно неожиданным и разочаровывающим. Он подчеркнул, что эти заявления лишь подтверждают правоту России в решении начать специальную военную операцию.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибуналВ Германии признали вовлеченность в конфликт с РоссиейВолодин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений

https://crimea.ria.ru/20230112/novye-masshtaby-svo-ekspert-otsenil-zamenu-surovikina-na-gerasimova-1126358994.html

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сво, россия, украина, политика, василий небензя, оон, в мире, минские соглашения