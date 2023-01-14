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В России назвали условия для завершения СВО - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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В России назвали условия для завершения СВО
В России назвали условия для завершения СВО - РИА Новости Крым, 14.01.2023
В России назвали условия для завершения СВО
Специальную военную операцию на Украине можно будет завершить тогда, когда будут достигнуты ее цели и от Киева не будет исходить угроза, а также когда... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T10:33
2023-01-14T10:33
сво
россия
украина
политика
василий небензя
оон
в мире
минские соглашения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на Украине можно будет завершить тогда, когда будут достигнуты ее цели и от Киева не будет исходить угроза, а также когда завершится дискриминация русскоязычного населения. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России при организации Василий Небензя.Он уточнил, что при нежелании Киева идти на эти условия достигнуть цели СВО можно и военными средствами."Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами. Пока ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали", - сказал Небензя.Постпред подчеркнул, что "все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения". Однако это не входило ни в планы Владимира Зеленского, ни в планы гарантов "Минска" Франции и Германии."Более того, мы узнали, что минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию", - констатировал постпред России при ООН.Ранее экс-канцлер ФРГ Меркель в комментарии немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По ее словам, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.Президент РФ Владимир Путин назвал признание экс-канцлера Германии абсолютно неожиданным и разочаровывающим. Он подчеркнул, что эти заявления лишь подтверждают правоту России в решении начать специальную военную операцию.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибуналВ Германии признали вовлеченность в конфликт с РоссиейВолодин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений
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сво, россия, украина, политика, василий небензя, оон, в мире, минские соглашения
В России назвали условия для завершения СВО

Постпред РФ при ООН Небензя назвал условия для завершения СВО путем переговоров

10:33 14.01.2023
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Специальную военную операцию на Украине можно будет завершить тогда, когда будут достигнуты ее цели и от Киева не будет исходить угроза, а также когда завершится дискриминация русскоязычного населения. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы", - цитирует Небензю РИА Новости.
Он уточнил, что при нежелании Киева идти на эти условия достигнуть цели СВО можно и военными средствами.
"Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами. Пока ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали", - сказал Небензя.
Постпред подчеркнул, что "все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения". Однако это не входило ни в планы Владимира Зеленского, ни в планы гарантов "Минска" Франции и Германии.
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"Более того, мы узнали, что минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию", - констатировал постпред России при ООН.
Ранее экс-канцлер ФРГ Меркель в комментарии немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По ее словам, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.
Президент РФ Владимир Путин назвал признание экс-канцлера Германии абсолютно неожиданным и разочаровывающим. Он подчеркнул, что эти заявления лишь подтверждают правоту России в решении начать специальную военную операцию.
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