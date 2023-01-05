https://crimea.ria.ru/20230105/volodin-predrek-evrope-problemy-iz-za-antirossiyskikh-resheniy-1126256224.html

Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений

Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений

Изъятие российских активов на Западе даст право на аналогичные действия в отношении государств, принявших подобные меры, а признание независимости Косово влечет РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T10:28

2023-01-05T10:28

2023-01-05T10:28

политика

вячеслав володин

европейский союз

россия

крым

мнения

ангела меркель (политик)

франция

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/52/1116285202_0:0:2025:1140_1920x0_80_0_0_1506575b5de7b2267f02d81a440b494e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Изъятие российских активов на Западе даст право на аналогичные действия в отношении государств, принявших подобные меры, а признание независимости Косово влечет необходимость признавать Крым и новые регионы России. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Решение по российским активам"Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.Крым и новые российские регионы"Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми", - подчеркнул он.Обман международного сообществаОн также напомнил о неисполнении Минских соглашений и о признании экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что эти соглашения Франция и Германия не собирались исполнять изначально, а только использовали для милитаризации киевского режима и его подготовки к военным действиям против мирных жителей Донбасса и Крыма.По его мнению, за такие решения платить придется Германии или Франции, поскольку "Вашингтон в таких ситуациях умывает руки", а с "прибалтийских стран и ряда других государств Евросоюза нечего взять - они могут только обеспечивать шумовую информационную завесу".В декабре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила газете Die Zeit, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь."Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня", – сказала она.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что подобные признания должны стать предметом разбирательства международного трибунала.Читайте также на РИА Новости Крым:"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризисПочему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом"Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"

https://crimea.ria.ru/20221209/putin-o-slovakh-merkel-vozmozhno-svo-nuzhno-bylo-nachinat-ranshe-1125786274.html

россия

крым

франция

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, европейский союз, россия, крым, мнения, ангела меркель (политик), франция, германия