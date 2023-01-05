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Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений
Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений
Изъятие российских активов на Западе даст право на аналогичные действия в отношении государств, принявших подобные меры, а признание независимости Косово влечет РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T10:28
2023-01-05T10:28
политика
вячеслав володин
европейский союз
россия
крым
мнения
ангела меркель (политик)
франция
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Изъятие российских активов на Западе даст право на аналогичные действия в отношении государств, принявших подобные меры, а признание независимости Косово влечет необходимость признавать Крым и новые регионы России. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Решение по российским активам"Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.Крым и новые российские регионы"Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми", - подчеркнул он.Обман международного сообществаОн также напомнил о неисполнении Минских соглашений и о признании экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что эти соглашения Франция и Германия не собирались исполнять изначально, а только использовали для милитаризации киевского режима и его подготовки к военным действиям против мирных жителей Донбасса и Крыма.По его мнению, за такие решения платить придется Германии или Франции, поскольку "Вашингтон в таких ситуациях умывает руки", а с "прибалтийских стран и ряда других государств Евросоюза нечего взять - они могут только обеспечивать шумовую информационную завесу".В декабре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила газете Die Zeit, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь."Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня", – сказала она.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что подобные признания должны стать предметом разбирательства международного трибунала.Читайте также на РИА Новости Крым:"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризисПочему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом"Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"
https://crimea.ria.ru/20221209/putin-o-slovakh-merkel-vozmozhno-svo-nuzhno-bylo-nachinat-ranshe-1125786274.html
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политика, вячеслав володин, европейский союз, россия, крым, мнения, ангела меркель (политик), франция, германия
Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений

Володин: европейским государствам придется платить за происходящее

10:28 05.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Изъятие российских активов на Западе даст право на аналогичные действия в отношении государств, принявших подобные меры, а признание независимости Косово влечет необходимость признавать Крым и новые регионы России. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Решение по российским активам

"Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Крым и новые российские регионы

Кроме того, признав независимость Косово, США, Германия, Франция и другие государства, принявшие это решение, должны согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение, убежден Володин.
"Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми", - подчеркнул он.

Обман международного сообщества

Он также напомнил о неисполнении Минских соглашений и о признании экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что эти соглашения Франция и Германия не собирались исполнять изначально, а только использовали для милитаризации киевского режима и его подготовки к военным действиям против мирных жителей Донбасса и Крыма.
"Именно Меркель и Олланд (экс-президент Франции - ред.) — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине", - констатировал глава российского парламента.
По его мнению, за такие решения платить придется Германии или Франции, поскольку "Вашингтон в таких ситуациях умывает руки", а с "прибалтийских стран и ряда других государств Евросоюза нечего взять - они могут только обеспечивать шумовую информационную завесу".
А. Меркель - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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В декабре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила газете Die Zeit, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.
"Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня", – сказала она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что подобные признания должны стать предметом разбирательства международного трибунала.
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ПолитикаВячеслав ВолодинЕвропейский СоюзРоссияКрымМненияАнгела Меркель (политик)ФранцияГермания
 
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