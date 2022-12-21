https://crimea.ria.ru/20221221/pochemu-ssha-i-es-ne-reshatsya-priznat-rossiyu-stranoy-terroristom--1126018822.html
Почему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом"
Почему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом" - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Почему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом"
США и Евросоюз не пойдут на официальное признание России "страной-террористом", поскольку они не заинтересованы в полном разрыве отношений с РФ. Такое мнение... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T08:24
2022-12-21T08:24
2022-12-21T08:24
политика
алексей пушков
сша
европейский союз
мнения
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совет федерации
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европарламент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. США и Евросоюз не пойдут на официальное признание России "страной-террористом", поскольку они не заинтересованы в полном разрыве отношений с РФ. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.Серьезные последствияКроме того, чтобы признать какое-либо государство террористическим, нужны совершенно конкретные доказательства, отметил политик. В случае с Россией таких фактов просто не существует. К тому же, РФ известна в мире как последовательный борец с терроризмом, в частности, в Сирии.Более того, по мнению Пушкова, Москва сможет привести очень много доказательств того, что целый ряд западных государств занимались поддержкой террористических групп в своих интересах.Залпы пропагандыПринятую недавно Европарламентом резолюцию о признании России "страной-спонсором терроризма" следует воспринимать как "политико-пропагандистский залп" в сторону РФ, полагает член Совета Федерации. Он напомнил, что эти резолюции носят рекомендательный характер, но они указывают на политический вектор, по которому намерена идти наиболее антироссийская часть европейского правящего класса.В этой ситуации Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы выступают в роли манипулятора – достаточно безответственного, чтобы можно было не обращать внимания на его призывы, и вместе с тем создающего определенную политическую атмосферу, заключил сенатор.В ноябре Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма". За принятие документа проголосовали 494 депутата, против высказались 58, воздержались 44 парламентария.Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что оценивать решение евродепутатов должны медики, а не дипломаты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Кремль "не принимает близко к сердцу" резолюции Европарламента.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение экспертаЗахарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"Что будет, если Европа признает Россию "спонсором терроризма"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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политика, алексей пушков, сша, европейский союз, мнения, россия, совет федерации, пасе, европарламент
Почему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом"
Пушков: США и Евросоюз не пойдут на официальное признание России "страной-террористом"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. США и Евросоюз не пойдут на официальное признание России "страной-террористом", поскольку они не заинтересованы в полном разрыве отношений с РФ. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Серьезные последствия
"Американская администрация не идет на то, чтобы признать Россию "страной-террористом", поскольку в этом случае США должны задействовать очень жесткое антитеррористическое законодательство, в том числе особые санкции. Американцы понимают, что если они пойдут по этому пути, то это может вообще положить конец контактам с Россией и разрыву отношений. Думаю, в Штатах в этом не заинтересованы", – сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Кроме того, чтобы признать какое-либо государство террористическим, нужны совершенно конкретные доказательства, отметил политик. В случае с Россией таких фактов просто не существует. К тому же, РФ известна в мире как последовательный борец с терроризмом, в частности, в Сирии.
Более того, по мнению Пушкова, Москва сможет привести очень много доказательств того, что целый ряд западных государств занимались поддержкой террористических групп в своих интересах.
Залпы пропаганды
Принятую недавно Европарламентом резолюцию о признании России "страной-спонсором терроризма" следует воспринимать как "политико-пропагандистский залп" в сторону РФ, полагает член Совета Федерации. Он напомнил, что эти резолюции носят рекомендательный характер, но они указывают на политический вектор, по которому намерена идти наиболее антироссийская часть европейского правящего класса.
"В этом смысле резолюция имеет значение, поскольку она показывает, что антироссийские силы намерены пойти очень далеко по пути конфронтации с РФ. Это часть политико-пропагандистского наступления на Россию, но не думаю, что в ближайшее время это превратится в практическое решение и тем более в закон в тех же США или Европе. Этим будут играть", – полагает Пушков.
В этой ситуации Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы выступают в роли манипулятора – достаточно безответственного, чтобы можно было не обращать внимания на его призывы, и вместе с тем создающего определенную политическую атмосферу, заключил сенатор.
В ноябре Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма"
. За принятие документа проголосовали 494 депутата, против высказались 58, воздержались 44 парламентария.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что оценивать решение евродепутатов должны медики, а не дипломаты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Кремль "не принимает близко к сердцу" резолюции Европарламента.
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