https://crimea.ria.ru/20221123/evroparlament-prinyal-rezolyutsiyu-o-priznanii-rossii-sponsorom-terrorizma-1125512275.html
Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма"
Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма"
Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T14:37
2022-11-23T14:37
2022-11-23T14:37
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии в Страсбурге.За принятие резолюции проголосовали 494 депутата, против высказались 58, воздержались 44 парламентария.Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не несут каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза.В документе, в частности, содержится призыв к Совету ЕС расширить список лиц, подпадающих под санкции. Авторы резолюции также рекомендовали Еврокомиссии и страна-членам ЕС "рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции". Евродепутаты также призывают немедленно ввести полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полностью отказаться использования от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
https://crimea.ria.ru/20221123/chto-budet-esli-evropa-priznaet-rossiyu-sponsorom-terrorizma-1125510154.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика
Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма"
Европарламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии в Страсбурге.
За принятие резолюции проголосовали 494 депутата, против высказались 58, воздержались 44 парламентария.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не несут каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза.
В документе, в частности, содержится призыв к Совету ЕС расширить список лиц, подпадающих под санкции. Авторы резолюции также рекомендовали Еврокомиссии и страна-членам ЕС "рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции". Евродепутаты также призывают немедленно ввести полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полностью отказаться использования от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".