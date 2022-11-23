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Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма"
Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма"
Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T14:37
2022-11-23T14:37
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии в Страсбурге.За принятие резолюции проголосовали 494 депутата, против высказались 58, воздержались 44 парламентария.Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не несут каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза.В документе, в частности, содержится призыв к Совету ЕС расширить список лиц, подпадающих под санкции. Авторы резолюции также рекомендовали Еврокомиссии и страна-членам ЕС "рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции". Евродепутаты также призывают немедленно ввести полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полностью отказаться использования от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
https://crimea.ria.ru/20221123/chto-budet-esli-evropa-priznaet-rossiyu-sponsorom-terrorizma-1125510154.html
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика
Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма"

Европарламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма"

14:37 23.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии в Страсбурге.
За принятие резолюции проголосовали 494 депутата, против высказались 58, воздержались 44 парламентария.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не несут каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза.
В документе, в частности, содержится призыв к Совету ЕС расширить список лиц, подпадающих под санкции. Авторы резолюции также рекомендовали Еврокомиссии и страна-членам ЕС "рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции". Евродепутаты также призывают немедленно ввести полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полностью отказаться использования от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
12:52
Что будет, если Европа признает Россию "спонсором терроризма"
 
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