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Что будет, если Европа признает Россию "спонсором терроризма"

Что будет, если Европа признает Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Что будет, если Европа признает Россию "спонсором терроризма"

В случае принятия депутатами Европейского парламента резолюции, провозглашающей Россию "спонсором терроризма", документ не понесет за собой никаких последствий, РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T12:52

2022-11-23T12:52

2022-11-23T12:52

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В случае принятия депутатами Европейского парламента резолюции, провозглашающей Россию "спонсором терроризма", документ не понесет за собой никаких последствий, так как решения Европарламента носят рекомендательный характер. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Голосование по проекту резолюции запланировано на среду, 23 ноября, в рамках пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Резолюция является ответом на призыв президента Украины Владимира Зеленского признать РФ "спонсором терроризма", озвученный им впервые в апреле 2022 года."Во-первых, нам это вообще ничем не грозит, это однозначно. Все решения Европарламента носят рекомендательный характер, никакой юридической силы они не имеют", — убежден сенатор.США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма" >>Джабаров также напомнил, что в представительном органе Евросоюза находятся в основном те политические деятели, которые уже не приносят пользы внутри своего государства, поэтому бояться их не стоит.Джабаров также порекомендовал европейским парламентариям, желающим сделать из России "спонсора терроризма", вспомнить историю."Прежде, чем называть Россию "страной-спонсором терроризма", пусть поглядят на себя в зеркало и вспомнят: бомбежки Югославии, уничтожение государства Ливия, войну в Ираке, в Персидском заливе, как они бомбили мирных афганских жителей. Тогда будет понятно, кто больше подходит под категорию "страны-спонсора терроризма", — заявил Джабаров.

https://crimea.ria.ru/20221122/status-strany-terrorista-dlya-rf-stanet-prigovorom-dlya-es--ekspert-1125487296.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

европейский союз, в мире, политика, российская федерация (россия, рф), мнения, авторы