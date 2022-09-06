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США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма" - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма"
США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма" - РИА Новости Крым, 06.09.2022
США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма"
Вопрос о статусе страны-спонсора терроризма для России снят с повестки: Белый дом заявил об окончательном решении не включать РФ в список таких государств. Об... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T20:58
2022-09-06T20:58
сша
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вопрос о статусе страны-спонсора терроризма для России снят с повестки: Белый дом заявил об окончательном решении не включать РФ в список таких государств. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует РИА Новости."Да, это так. &lt;...&gt; Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", – сказала Жан-Пьер.Он отметила, что данное решение является окончательным. И подчеркнула, что Белый дом считает такую инициативу контрпродуктивной, поскольку положительное решение по данному вопросу "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи", а также "подвергнуть опасности (продуктовые – ред.) соглашения по Черному морю"."Признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира", – отметила пресс-секретарь Белого дома.Ранее, 5 сентября, президент США Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос, заявил журналистам, что выступает против причисления РФ к станам-спонсорам терроризма. Резолюция, призывавшая Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине была, принята Сенатом США в июле. Позже госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты проверяют действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма".Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о "больших вопросах", которые могут возникнуть у Москвы в делах с ЕС, если информация о том, что глава евродипломатии Жозеп Боррель действительно назвал Россию "фашистской" страной.
https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html
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сша, в мире, российская федерация (россия, рф)
США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма"

США решили не включать Россию в список стран-спонсоров терроризма

20:58 06.09.2022
 
© Фото: pixabay.comБелый дом
Белый дом
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вопрос о статусе страны-спонсора терроризма для России снят с повестки: Белый дом заявил об окончательном решении не включать РФ в список таких государств. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует РИА Новости.
"Да, это так. <...> Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", – сказала Жан-Пьер.
Здание Сената США в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
Он отметила, что данное решение является окончательным. И подчеркнула, что Белый дом считает такую инициативу контрпродуктивной, поскольку положительное решение по данному вопросу "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи", а также "подвергнуть опасности (продуктовые – ред.) соглашения по Черному морю".
"Признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира", – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Ранее, 5 сентября, президент США Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос, заявил журналистам, что выступает против причисления РФ к станам-спонсорам терроризма.
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Резолюция, призывавшая Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине была, принята Сенатом США в июле. Позже госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты проверяют действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о "больших вопросах", которые могут возникнуть у Москвы в делах с ЕС, если информация о том, что глава евродипломатии Жозеп Боррель действительно назвал Россию "фашистской" страной.
 
СШАВ миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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