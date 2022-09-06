https://crimea.ria.ru/20220906/ssha-opredelilis-so-statusom-rf-v-voprose-sponsorstva-terrorizma-1124424519.html

США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма"

США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма" - РИА Новости Крым, 06.09.2022

США определились со статусом РФ в вопросе "спонсорства терроризма"

Вопрос о статусе страны-спонсора терроризма для России снят с повестки: Белый дом заявил об окончательном решении не включать РФ в список таких государств. Об... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T20:58

2022-09-06T20:58

2022-09-06T20:58

сша

в мире

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вопрос о статусе страны-спонсора терроризма для России снят с повестки: Белый дом заявил об окончательном решении не включать РФ в список таких государств. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует РИА Новости."Да, это так. <...> Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", – сказала Жан-Пьер.Он отметила, что данное решение является окончательным. И подчеркнула, что Белый дом считает такую инициативу контрпродуктивной, поскольку положительное решение по данному вопросу "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи", а также "подвергнуть опасности (продуктовые – ред.) соглашения по Черному морю"."Признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира", – отметила пресс-секретарь Белого дома.Ранее, 5 сентября, президент США Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос, заявил журналистам, что выступает против причисления РФ к станам-спонсорам терроризма. Резолюция, призывавшая Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине была, принята Сенатом США в июле. Позже госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты проверяют действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма".Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о "больших вопросах", которые могут возникнуть у Москвы в делах с ЕС, если информация о том, что глава евродипломатии Жозеп Боррель действительно назвал Россию "фашистской" страной.

https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html

https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, российская федерация (россия, рф)