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Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год

Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год

С начала текущего года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 940 тысяч квадратных метров... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T13:57

2024-12-13T13:57

2024-12-13T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 940 тысяч квадратных метров на сумму более 73 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом объем сделок вырос в 2,3 раза, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 25 проектов общей площадью порядка 520 тысяч квадратных метров на сумму более 51 миллиарда рублей.На сегодняшний день в портфеле проектного финансирования банка насчитывается 87 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и Севастополе при участии банка достроено и введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, крым, новости крыма, новости