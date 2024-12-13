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Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год
Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год
С начала текущего года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 940 тысяч квадратных метров... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T13:57
2024-12-13T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 940 тысяч квадратных метров на сумму более 73 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом объем сделок вырос в 2,3 раза, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 25 проектов общей площадью порядка 520 тысяч квадратных метров на сумму более 51 миллиарда рублей.На сегодняшний день в портфеле проектного финансирования банка насчитывается 87 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и Севастополе при участии банка достроено и введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
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рнкб (пао), банк, крым, новости крыма, новости

Объем проектного финансирования РНКБ в Крыму увеличился вдвое за год

13:57 13.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 940 тысяч квадратных метров на сумму более 73 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом объем сделок вырос в 2,3 раза, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 25 проектов общей площадью порядка 520 тысяч квадратных метров на сумму более 51 миллиарда рублей.

"Площадь объектов, которые в настоящее время финансируются при поддержке нашего банка, превышает 2,3 миллиона квадратных метров. Мы принимаем активное участие в реализации градостроительного потенциала в регионе", - сказал старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

На сегодняшний день в портфеле проектного финансирования банка насчитывается 87 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.
По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и Севастополе при участии банка достроено и введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
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