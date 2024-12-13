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В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье
В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье
В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T13:36
2024-12-13T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, пенсионерка Василина Романовна получила это жилье в 1974 году от предприятия, которое в 90-х годах ликвидировали, а право собственности на женщину переоформлено не было. Сейчас в стенах образовались трещины, из-за ветхой проводки опасно включать обогреватель, поэтому помещение приходится топить дровами. Ремонт пенсионерка сделать не в состоянии.Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следователям оперативно подключиться к установлению обстоятельств и оказать максимальное содействие в восстановлении нарушенных прав пожилого человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, саки, сакский район, новости
В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье

В Крыму Следком начал проверку из-за проживания пенсионерки в аварийном жилье

13:36 13.12.2024 (обновлено: 13:37 13.12.2024)
 
Сотрудница СКР с телефоном
Сотрудница СКР с телефоном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В ходе мониторинга телеканалов выявлен сюжет о жилищной проблеме пожилой жительницы Сакского района, которой в настоящее время приходится проживать в помещении, требующем основательного ремонта", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пенсионерка Василина Романовна получила это жилье в 1974 году от предприятия, которое в 90-х годах ликвидировали, а право собственности на женщину переоформлено не было. Сейчас в стенах образовались трещины, из-за ветхой проводки опасно включать обогреватель, поэтому помещение приходится топить дровами. Ремонт пенсионерка сделать не в состоянии.
Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следователям оперативно подключиться к установлению обстоятельств и оказать максимальное содействие в восстановлении нарушенных прав пожилого человека.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюКрымСакиСакский районНовости
 
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