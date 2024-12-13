https://crimea.ria.ru/20241213/v-krymu-sk-proveryaet-usloviya-prozhivaniya-pensionerki-v-avariynom-zhile-1142596520.html
В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье
В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье
В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T13:36
2024-12-13T13:36
2024-12-13T13:37
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
саки
сакский район
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_147a3d52bc7f5b1123a7566f8f018c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, пенсионерка Василина Романовна получила это жилье в 1974 году от предприятия, которое в 90-х годах ликвидировали, а право собственности на женщину переоформлено не было. Сейчас в стенах образовались трещины, из-за ветхой проводки опасно включать обогреватель, поэтому помещение приходится топить дровами. Ремонт пенсионерка сделать не в состоянии.Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следователям оперативно подключиться к установлению обстоятельств и оказать максимальное содействие в восстановлении нарушенных прав пожилого человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе
крым
саки
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_26cc17dc3ec585d45a9ca887ce8e3c4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, саки, сакский район, новости
В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье
В Крыму Следком начал проверку из-за проживания пенсионерки в аварийном жилье
13:36 13.12.2024 (обновлено: 13:37 13.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В ходе мониторинга телеканалов выявлен сюжет о жилищной проблеме пожилой жительницы Сакского района, которой в настоящее время приходится проживать в помещении, требующем основательного ремонта", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пенсионерка Василина Романовна получила это жилье в 1974 году от предприятия, которое в 90-х годах ликвидировали, а право собственности на женщину переоформлено не было. Сейчас в стенах образовались трещины, из-за ветхой проводки опасно включать обогреватель, поэтому помещение приходится топить дровами. Ремонт пенсионерка сделать не в состоянии.
Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следователям оперативно подключиться к установлению обстоятельств и оказать максимальное содействие в восстановлении нарушенных прав пожилого человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: