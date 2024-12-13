https://crimea.ria.ru/20241213/v-krymu-sk-proveryaet-usloviya-prozhivaniya-pensionerki-v-avariynom-zhile-1142596520.html

В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье

В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Крыму СК проверяет условия проживания пенсионерки в аварийном жилье

В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T13:36

2024-12-13T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму следователи организовали проверку по факту неблагоприятных жилищных условий пенсионерки из Сакского района, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, пенсионерка Василина Романовна получила это жилье в 1974 году от предприятия, которое в 90-х годах ликвидировали, а право собственности на женщину переоформлено не было. Сейчас в стенах образовались трещины, из-за ветхой проводки опасно включать обогреватель, поэтому помещение приходится топить дровами. Ремонт пенсионерка сделать не в состоянии.Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следователям оперативно подключиться к установлению обстоятельств и оказать максимальное содействие в восстановлении нарушенных прав пожилого человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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