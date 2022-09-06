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Лавров отреагировал на слова Борреля о "фашистской России" - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Лавров отреагировал на слова Борреля о "фашистской России"
Лавров отреагировал на слова Борреля о "фашистской России" - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Лавров отреагировал на слова Борреля о "фашистской России"
У Москвы возникнут "очень большие вопросы" о том, как вести дела с Евросоюзом, если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель действительно назвал... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T13:39
2022-09-06T13:39
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. У Москвы возникнут "очень большие вопросы" о том, как вести дела с Евросоюзом, если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель действительно назвал Россию "фашистской" страной.По словам министра, МИД РФ запросило в офисе Борреля стенограмму его выступления на испанском языке, но пока ее не предоставили российской стороне."Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", - добавил Лавров.Накануне Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона. Представитель Эстонии в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
https://crimea.ria.ru/20220905/borrel-priznal-chto-es-ne-smozhet-polnostyu-izolirovatsya-ot-rossiyan-1124407171.html
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика, сергей лавров
Лавров отреагировал на слова Борреля о "фашистской России"

Лавров прокомментировал слова главы евродипломатии Борреля о "фашистской России"

13:39 06.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. У Москвы возникнут "очень большие вопросы" о том, как вести дела с Евросоюзом, если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель действительно назвал Россию "фашистской" страной.
"Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ (о том, что Боррель назвал РФ "фашистской"), то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми", – сказал Лавров на брифинге по итогам встречи с главой МИД Таиланда.
По словам министра, МИД РФ запросило в офисе Борреля стенограмму его выступления на испанском языке, но пока ее не предоставили российской стороне.
"Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", - добавил Лавров.
Накануне Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона. Представитель Эстонии в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
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