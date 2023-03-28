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В Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам" - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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В Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам"
В Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам" - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам"
Москва сожалеет о том, что Совбез ООН не поддержал проект российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках", но приложит все усилия, чтобы не дать... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T13:11
2023-03-28T13:11
дмитрий песков
политика
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
северный поток
северный поток - 2
оон
совет безопасности оон
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Москва сожалеет о том, что Совбез ООН не поддержал проект российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках", но приложит все усилия, чтобы не дать "замотать" тему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Голосование по резолюции СБ ООН"Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей. Мы считаем это чрезвычайно важным. Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла. Но российская сторона не даст замотать эту тему", - заявил Песков журналистам.В понедельник Совет Безопасности ООН не поддержал проект российско-китайской резолюции о международном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Документ поддержали три страны – Россия, Китай и Бразилия. Против не проголосовал никто, воздержались 12 государств: Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.Резолюция предполагала поручить генсеку ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию "для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах, в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников".Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, заявил, что после неодобрения данного документа подозрения о том, кто на самом деле стоит за организациями аварий, только выросли.По его словам, США и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона фактыО теракте и расследованияхВ конце сентября два российских экспортных газопровода Северный поток" и "Северный поток – 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но к конкретным результатам до сих пор не пришли. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма.В российском постпредстве при ООН заявили, что так называемые расследования скандинавских стан, как и Германии, "не просто не транспарентны, но направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата".В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его данным, диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО. О причастности Соединенных Штатов к теракту ранее неоднократно говорила Россия.Комментируя утечки информации из расследований терактов на "Северных потоках", попавшие в западные СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобное допускают лица, не заинтересованные в правовом расследовании и желающие "всячески уводить внимание аудитории от фактов"."Вместо утечек западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными взбросами", – написала Захарова в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"Путин о теракте на Северных потоках: главные заявленияРоссия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"
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дмитрий песков, политика, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", северный поток, северный поток - 2, оон, совет безопасности оон, россия
В Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам"

Песков: РФ приложит усилия, чтобы не дать "замотать" тему терактов на "Северных потоках"

13:11 28.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Москва сожалеет о том, что Совбез ООН не поддержал проект российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках", но приложит все усилия, чтобы не дать "замотать" тему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Голосование по резолюции СБ ООН

"Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей. Мы считаем это чрезвычайно важным. Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла. Но российская сторона не даст замотать эту тему", - заявил Песков журналистам.
В понедельник Совет Безопасности ООН не поддержал проект российско-китайской резолюции о международном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Документ поддержали три страны – Россия, Китай и Бразилия. Против не проголосовал никто, воздержались 12 государств: Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.
Резолюция предполагала поручить генсеку ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию "для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах, в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, заявил, что после неодобрения данного документа подозрения о том, кто на самом деле стоит за организациями аварий, только выросли.
По его словам, США и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона факты

О теракте и расследованиях

В конце сентября два российских экспортных газопровода Северный поток" и "Северный поток – 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но к конкретным результатам до сих пор не пришли. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма.
В российском постпредстве при ООН заявили, что так называемые расследования скандинавских стан, как и Германии, "не просто не транспарентны, но направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата".
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его данным, диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО. О причастности Соединенных Штатов к теракту ранее неоднократно говорила Россия.
Комментируя утечки информации из расследований терактов на "Северных потоках", попавшие в западные СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобное допускают лица, не заинтересованные в правовом расследовании и желающие "всячески уводить внимание аудитории от фактов".
"Вместо утечек западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными взбросами", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
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