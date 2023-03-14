https://crimea.ria.ru/20230314/putin-o-terakte-na-severnykh-potokakh-glavnye-zayavleniya-1127542401.html

Путин о теракте на Северных потоках: главные заявления

Путин о теракте на Северных потоках: главные заявления - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Путин о теракте на Северных потоках: главные заявления

Владимир Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на "Северных потоках" и рассказал об их будущем, сообщают РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T21:02

2023-03-14T21:02

2023-03-14T21:02

владимир путин (политик)

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

северный поток

северный поток - 2

политика

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на "Северных потоках" и рассказал об их будущем, сообщают РИА Новости.Президент добавил, что России очень сложно заниматься своим собственным расследованием теракта на "Северных потоках", но теракт там был совершен на государственном уровне.Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина ничего не потеряла и не приобрела от подрыва "Северных потоков", киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения."Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - сказал Николай Патрушев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что сообщения в западных СМИ о том, что к подрыву на "Северных потоках" якобы причастна проукраинская группировка, является скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта.Представитель Кремля выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники, на которых ссылаются авторы публикаций, могут что-то предполагать о терактах на "Северных потоках" без расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках" Песков оценил данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков" Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков"

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