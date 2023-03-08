Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков"
Захарова о новой версии по "Северным потокам": скоро в подрыве обвинят дельфина из Крыма
15:02 08.03.2023 (обновлено: 15:04 08.03.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла публикации в ряде западных СМИ о том, что к подрыву "Северных потоков" причастна некая "проукраинская группировка". Соответствующий пост дипломат разместила в своем Telegram-канале.
Боевой дельфин из Крыма
"Не удивлюсь, если в результате якобы "расследования" западники и их газетенки установят, что трубопроводы "Северных потоков" уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину", - написала Захарова.
При этом единственной в этой "версии" уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет признан "озвученный экс-премьером Великобритании Лиз Трасс маршрут, которым млекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику", добавила она. В данном случае дипломат намекнула на высказывание Трасс, которая, будучи главой МИД Британии, пообещала предоставить дополнительную поддержку "балтийским союзникам через Черное море".
Если говорить серьезно, то Вашингтон и Лондон, по словам Захаровой, идут в этом деле "проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку".
Публикации СМИ и реакция Москвы
Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, "изучивших разведданные", что за подрывами газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" стоит некая проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не исключена.
В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. По ее данным, судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта.
Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев считает, что публикации о подрывах "Северных потоков" является попыткой пустить расследование по ложному следу и сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении.
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