https://crimea.ria.ru/20230308/boevoy-delfin-iz-kryma-zakharova-vysmeyala-versiyu-o-podryve-potokov-1127414741.html

Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков"

Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков" - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла публикации в ряде западных СМИ о том, что к подрыву "Северных потоков" причастна некая... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T15:02

2023-03-08T15:02

2023-03-08T15:04

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла публикации в ряде западных СМИ о том, что к подрыву "Северных потоков" причастна некая "проукраинская группировка". Соответствующий пост дипломат разместила в своем Telegram-канале.Боевой дельфин из КрымаПри этом единственной в этой "версии" уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет признан "озвученный экс-премьером Великобритании Лиз Трасс маршрут, которым млекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику", добавила она. В данном случае дипломат намекнула на высказывание Трасс, которая, будучи главой МИД Британии, пообещала предоставить дополнительную поддержку "балтийским союзникам через Черное море".Публикации СМИ и реакция МосквыРанее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, "изучивших разведданные", что за подрывами газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" стоит некая проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не исключена.В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. По ее данным, судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта.Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев считает, что публикации о подрывах "Северных потоков" является попыткой пустить расследование по ложному следу и сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист

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