https://crimea.ria.ru/20230313/komu-byli-vygodny-vzryvy-na-severnykh-potokakh-1127502310.html
Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"
Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"
Украина ничего не потеряла и не приобрела от подрыва "Северных потоков", киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T11:31
2023-03-13T11:31
2023-03-13T11:31
николай патрушев
россия
украина
германия
сша
великобритания
в мире
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Украина ничего не потеряла и не приобрела от подрыва "Северных потоков", киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты".Понимает и Германия, что теракт на трубопроводе обернется для немецкой экономики упадком, считает Патрушев."Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку", - добавил он."Диверсионный" арсенал США и АнглииА у США и Англии, по словам секретаря Совета безопасности, есть силы и средства, способные устроить диверсии наподобие взрывов "Северных потоков". Для таких операций, уточнил Патрушев, нужны "подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой".Кому выгодна новая версия диверсииПо мнению Патрушева, современная Германия несамостоятельна. И Штаты пользуются этим, заставляя руководство ФРГ идти на поводу у выгодной Вашингтону версии теракта на "Северных потоках"."Известно, что долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе. Возможно, именно для этого в Вашингтон на встречу с Байденом срочно был вызван канцлер Шольц. Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место", - отметил секретарь Совбеза РФ.Прокомментировал Патрушев и публикации в западных СМИ о наличии разведывательных данных, которые якобы свидетельствуют о причастности к выводу из строя трубопроводов "Северные потоки" некой проукраинской группировки."Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты".Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG после произошедшего заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"К теракту на "СП" причастна арендовавшая судно украинская компания - СМИ
https://crimea.ria.ru/20230308/peskov-otsenil-dannye-o-prichastnosti-kieva-k-podryvam-severnykh-potokov-1127410220.html
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николай патрушев, россия, украина, германия, сша, великобритания, в мире, северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", происшествия, новости
Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"
Патрушев: Киев ничего не приобрел и не потерял от подрыва "Северных потоков"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Украина ничего не потеряла и не приобрела от подрыва "Северных потоков", киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты".
"Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - сказал он.
Понимает и Германия, что теракт на трубопроводе обернется для немецкой экономики упадком, считает Патрушев.
"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку", - добавил он.
"Диверсионный" арсенал США и Англии
А у США и Англии, по словам секретаря Совета безопасности, есть силы и средства, способные устроить диверсии наподобие взрывов "Северных потоков". Для таких операций, уточнил Патрушев, нужны "подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой".
"Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", - отметил Патрушев.
Кому выгодна новая версия диверсии
По мнению Патрушева, современная Германия несамостоятельна. И Штаты пользуются этим, заставляя руководство ФРГ идти на поводу у выгодной Вашингтону версии теракта на "Северных потоках".
"Известно, что долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе. Возможно, именно для этого в Вашингтон на встречу с Байденом срочно был вызван канцлер Шольц. Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Прокомментировал Патрушев и публикации в западных СМИ о наличии разведывательных данных, которые якобы свидетельствуют о причастности к выводу из строя трубопроводов "Северные потоки" некой проукраинской группировки.
"Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания", - заявил Патрушев изданию "Аргументы и факты".
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG после произошедшего заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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