https://crimea.ria.ru/20230308/peskov-otsenil-dannye-o-prichastnosti-kieva-k-podryvam-severnykh-potokov-1127410220.html
Песков оценил данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков"
Песков оценил данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков" - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Песков оценил данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков"
Публикации в западных СМИ о том, что к подрыву на "Северных потоках" якобы причастна проукраинская группировка, является скоординированным вбросом с целью... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T11:03
2023-03-08T11:03
2023-03-08T11:03
северный поток
северный поток - 2
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
дмитрий песков
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Публикации в западных СМИ о том, что к подрыву на "Северных потоках" якобы причастна проукраинская группировка, является скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россию не допускают к расследованиюПредставитель Кремля выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники, на которых ссылаются авторы публикаций, могут что-то предполагать о терактах на "Северных потоках" без расследования.Он также констатировал, что российскую сторону до сих пор не допустили к расследованию этого теракта.Попытка сбить с толкуСоветник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев считает, что публикации о подрывах "Северных потоков" является попыткой пустить расследование по ложному следу."Усматриваем в анонимных "утечках" не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении. Вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, на некие абстрактные индивидуальные лица", - говорится в комментарии Леденева в Telegram-канале дипмиссии.Дипломат добавил, что никакой веры в "беспристрастность" выводов американских разведслужб у российской стороны нет и быть не может.Публикации и расследованияРанее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, "изучивших разведданные", что за подрывами газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" стоит некая проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не исключена.В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. По ее данным, судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам.При этом автор расследования о диверсии на "Северных потоках", лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ранее опубликовал собственное расследование произошедшего, удивился отсутствию ссылки на источники разведданных на фоне упоминания о чиновниках США как собеседниках издания.Саму публикацию New York Times о новых разведданных, касающихся подрыва газопроводов и причастности к этому проукраинской группировки Херш комментировать не стал, а только рассмеялся."У меня нет каких-либо комментариев... Я написал свой материал", – сказал журналист.В начале февраля он опубликовал собственное расследование, которым подтвердил заявления российской стороны о том, что к подрыву "Северных потоков" имеют отношение США. В его материале речь шла также о причастности к теракту союзника Штатов по НАТО – Норвегии.Херш аргументированно сообщал, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца, 26 сентября, активировали норвежцы.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
https://crimea.ria.ru/20230212/v-ssha-priznayut-prichastnost-k-vzryvam-na-severnykh-potokakh--lavrov-1126933086.html
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северный поток, северный поток - 2, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", дмитрий песков, в мире, политика, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Публикации в западных СМИ о том, что к подрыву на "Северных потоках" якобы причастна проукраинская группировка, является скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россию не допускают к расследованию
"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, что это скоординированный вброс в СМИ", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники, на которых ссылаются авторы публикаций, могут что-то предполагать о терактах на "Северных потоках" без расследования.
Он также констатировал, что российскую сторону до сих пор не допустили к расследованию этого теракта.
"Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", - подчеркнул Песков.
Попытка сбить с толку
Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев считает, что публикации о подрывах "Северных потоков" является попыткой пустить расследование по ложному следу.
"Усматриваем в анонимных "утечках" не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении. Вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, на некие абстрактные индивидуальные лица", - говорится в комментарии Леденева в Telegram-канале дипмиссии.
Дипломат добавил, что никакой веры в "беспристрастность" выводов американских разведслужб у российской стороны нет и быть не может.
Публикации и расследования
Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, "изучивших разведданные", что за подрывами газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" стоит некая проукраинская группировка
, связь которой с правительством Украины не исключена.
В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины
. По ее данным, судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам.
При этом автор расследования о диверсии на "Северных потоках", лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ранее опубликовал собственное расследование произошедшего, удивился отсутствию ссылки на источники разведданных на фоне упоминания о чиновниках США как собеседниках издания.
Саму публикацию New York Times о новых разведданных, касающихся подрыва газопроводов и причастности к этому проукраинской группировки Херш комментировать не стал, а только рассмеялся.
"У меня нет каких-либо комментариев... Я написал свой материал", – сказал журналист.
В начале февраля он опубликовал собственное расследование, которым подтвердил заявления российской стороны о том, что к подрыву "Северных потоков" имеют отношение США. В его материале речь шла также о причастности к теракту союзника Штатов по НАТО – Норвегии.
Херш аргументированно сообщал, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца, 26 сентября, активировали норвежцы.
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