https://crimea.ria.ru/20230327/rossiya-mozhet-potrebovat-kompensatsii-za-vzryv-na-severnom-potoke-1127784105.html
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке" - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T10:53
2023-03-27T10:53
2023-03-27T10:53
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
дмитрий биричевский
в мире
политика
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/55/1106725589_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fd71e4aab53a13609cce08f8d7a0000e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.По его словам, на данный момент действия западных стран, не допускающих Россию к расследованию диверсии, говорят об их незаинтересованности в нормальных отношениях."С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных, напомнил Биричевский. - Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании, Швеции и ФРГ было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях".Германские, датские и шведские власти отказались от правовой помощи России и создания совместных следственных групп. "Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований", утверждает представитель МИДа.Взрывы сразу на двух газопроводах - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошли 26 сентября прошлого года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сделал заявление, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Кому выгодна эта диверсия, ранее заявлял секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию назвал чушью сообщения о причастности к подрывам неких украинских активистов. По его словам, теракт мог планироваться только на государственном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о теракте на Северных потоках: главные заявленияПо России был нанесен санкционный удар – МишустинЧего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/55/1106725589_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_18f5e3366007efcd2f55fb5bf9b91f39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, дмитрий биричевский, в мире, политика, экономика, новости
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
Дмитрий Биричевский: Москва может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены. Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки", - сказал дипломат.
По его словам, на данный момент действия западных стран, не допускающих Россию к расследованию диверсии, говорят об их незаинтересованности в нормальных отношениях.
"С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных, напомнил Биричевский. - Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании, Швеции и ФРГ было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях".
Германские, датские и шведские власти отказались от правовой помощи России и создания совместных следственных групп. "Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований", утверждает представитель МИДа.
"Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей. Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", - констатировал Дмитрий Биричевский.
Взрывы сразу на двух газопроводах - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошли 26 сентября прошлого года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сделал заявление, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Кому выгодна эта диверсия
, ранее заявлял секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию назвал чушью сообщения о причастности к подрывам
неких украинских активистов. По его словам, теракт мог планироваться только на государственном уровне.
Читайте также на РИА Новости Крым: