Рейтинг@Mail.ru
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке" - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230327/rossiya-mozhet-potrebovat-kompensatsii-za-vzryv-na-severnom-potoke-1127784105.html
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке" - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T10:53
2023-03-27T10:53
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
дмитрий биричевский
в мире
политика
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/55/1106725589_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fd71e4aab53a13609cce08f8d7a0000e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.По его словам, на данный момент действия западных стран, не допускающих Россию к расследованию диверсии, говорят об их незаинтересованности в нормальных отношениях."С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных, напомнил Биричевский. - Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании, Швеции и ФРГ было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях".Германские, датские и шведские власти отказались от правовой помощи России и создания совместных следственных групп. "Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований", утверждает представитель МИДа.Взрывы сразу на двух газопроводах - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошли 26 сентября прошлого года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сделал заявление, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Кому выгодна эта диверсия, ранее заявлял секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию назвал чушью сообщения о причастности к подрывам неких украинских активистов. По его словам, теракт мог планироваться только на государственном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о теракте на Северных потоках: главные заявленияПо России был нанесен санкционный удар – МишустинЧего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/55/1106725589_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_18f5e3366007efcd2f55fb5bf9b91f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, дмитрий биричевский, в мире, политика, экономика, новости
Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"

Дмитрий Биричевский: Москва может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"

10:53 27.03.2023
 
© © AFP 2016/ Saget JoëlЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© © AFP 2016/ Saget Joël
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены. Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки", - сказал дипломат.
По его словам, на данный момент действия западных стран, не допускающих Россию к расследованию диверсии, говорят об их незаинтересованности в нормальных отношениях.
"С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных, напомнил Биричевский. - Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании, Швеции и ФРГ было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях".
Германские, датские и шведские власти отказались от правовой помощи России и создания совместных следственных групп. "Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований", утверждает представитель МИДа.
"Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей. Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", - констатировал Дмитрий Биричевский.
Взрывы сразу на двух газопроводах - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошли 26 сентября прошлого года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сделал заявление, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Кому выгодна эта диверсия, ранее заявлял секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию назвал чушью сообщения о причастности к подрывам неких украинских активистов. По его словам, теракт мог планироваться только на государственном уровне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин о теракте на Северных потоках: главные заявления
По России был нанесен санкционный удар – Мишустин
Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
 
Северный поток - 2Северный потокТеракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияДмитрий БиричевскийВ миреПолитикаЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя
13:18Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии
12:54Трехдневный шторм: в Крым идут морозы и снег
12:38В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
12:35Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
12:29Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
12:13Почему Россия не выйдет из ВТО
12:01В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно 0:56
11:41Роман Костомаров записал аудиосообщение
11:34Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина
11:24Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:16Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
11:03Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей
10:53Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
10:28Очередь на переправу в Крым растет
10:14НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев
09:50Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы
09:28На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
09:04Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
08:46Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Лента новостейМолния