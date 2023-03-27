https://crimea.ria.ru/20230327/rossiya-mozhet-potrebovat-kompensatsii-za-vzryv-na-severnom-potoke-1127784105.html

Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"

Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке" - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"

Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T10:53

2023-03-27T10:53

2023-03-27T10:53

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба при подрыве "Северного потока", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.По его словам, на данный момент действия западных стран, не допускающих Россию к расследованию диверсии, говорят об их незаинтересованности в нормальных отношениях."С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных, напомнил Биричевский. - Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании, Швеции и ФРГ было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях".Германские, датские и шведские власти отказались от правовой помощи России и создания совместных следственных групп. "Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований", утверждает представитель МИДа.Взрывы сразу на двух газопроводах - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошли 26 сентября прошлого года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сделал заявление, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Кому выгодна эта диверсия, ранее заявлял секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, киевскому режиму совершение такого теракта было ни к чему. В то же время у США и Англии есть способные на такие диверсии подразделения. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию назвал чушью сообщения о причастности к подрывам неких украинских активистов. По его словам, теракт мог планироваться только на государственном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о теракте на Северных потоках: главные заявленияПо России был нанесен санкционный удар – МишустинЧего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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