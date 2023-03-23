https://crimea.ria.ru/20230323/po-rossii-byl-nanesen-sakntsionnyy-udar--mishustin-1127721385.html

По России был нанесен санкционный удар – Мишустин

По России был нанесен санкционный удар – Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023

По России был нанесен санкционный удар – Мишустин

Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, при этом главной целью западных санкций был именно российский народ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T12:30

2023-03-23T12:30

2023-03-23T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, при этом главной целью западных санкций был именно российский народ. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.Санкционные шаги ЗападаВводя ограничения, представители коллективного Запада пытались обрушить российскую финансовую систему, нарушить экономические и хозяйственные связи, хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни."Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, заодно выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций, то есть всех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. Не брезговали никакими средствами – взорвали нити "Северного потока", арестовали счета, отключали системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность", - перечислил премьер.Российские контрмерыМишустин подчеркнул, что федеральные власти "фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед".Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииПутин оценил потери Евросоюза от санкционной лихорадкиРоссия высылает посла Эстонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, санкции против россии, государственная дума рф, новости, россия, политика, новости