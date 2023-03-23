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По России был нанесен санкционный удар – Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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По России был нанесен санкционный удар – Мишустин
По России был нанесен санкционный удар – Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
По России был нанесен санкционный удар – Мишустин
Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, при этом главной целью западных санкций был именно российский народ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T12:30
2023-03-23T13:12
михаил мишустин
правительство россии
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, при этом главной целью западных санкций был именно российский народ. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.Санкционные шаги ЗападаВводя ограничения, представители коллективного Запада пытались обрушить российскую финансовую систему, нарушить экономические и хозяйственные связи, хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни."Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, заодно выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций, то есть всех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. Не брезговали никакими средствами – взорвали нити "Северного потока", арестовали счета, отключали системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность", - перечислил премьер.Российские контрмерыМишустин подчеркнул, что федеральные власти "фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед".Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииПутин оценил потери Евросоюза от санкционной лихорадкиРоссия высылает посла Эстонии
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михаил мишустин, правительство россии, санкции против россии, государственная дума рф, новости, россия, политика, новости
По России был нанесен санкционный удар – Мишустин

Мишустин: главной целью санкций Запада был российский народ

12:30 23.03.2023 (обновлено: 13:12 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, при этом главной целью западных санкций был именно российский народ. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.
"По России бы нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, что они не направлены против наших граждан, но и тогда на этот счет особых иллюзий не было, а сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно, что главной целью был именно российский народ", - отметил Мишустин.

Санкционные шаги Запада

Вводя ограничения, представители коллективного Запада пытались обрушить российскую финансовую систему, нарушить экономические и хозяйственные связи, хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни.
"Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, заодно выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций, то есть всех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. Не брезговали никакими средствами – взорвали нити "Северного потока", арестовали счета, отключали системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность", - перечислил премьер.

Российские контрмеры

Мишустин подчеркнул, что федеральные власти "фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед".
"Все вызовы мы преодолевали вместе. Все ветви власти, независимо от уровня – федеральные, региональные, местные – работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач. И благодаря нашим совестным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года", - заключил он.
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