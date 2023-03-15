https://crimea.ria.ru/20230315/glava-evrobanka-sdelala-otkrovennye-priznaniya-o-sanktsiyakh-protiv-rossii-1127557404.html

Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против России

Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против России - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против России

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что санкции против России не приносят... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T20:12

2023-03-15T20:12

2023-03-15T20:12

европа

европейский союз

в мире

санкции против россии

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что санкции против России не приносят ожидаемого эффекта, а инфляция в Европе оказалась выше прогнозных показателей."Русские очень хорошо обходят санкции"Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) связались с Лагард от имени украинского президента Владимира Зеленского. Видео беседы опубликовано на официальной странице пранкеров в "ВКонтакте"."Я думаю, что санкции "кусаются" не так сильно, как мы ожидали. Это так. И еще я думаю, что те технологические барьеры, которые сейчас вводятся против России, тоже отразятся на их росте и на их бизнес-модели. Им все еще удается продавать очень большой объем энергоносителей в другие страны, помимо тех, которые вводят санкции. Когда они продают нефть и газ в Индию, в Китай, им удается обеспечивать приток иностранной валюты", – сказала Лагард.Она также констатировала, что политика руководства Центробанка РФ на начальном этапе ужесточения санкций была весьма эффективной. По словам Лагард, глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина "очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки", что в тот период было правильной мерой для предотвращения крайне высокой инфляции и оттока капитала из страны.Кроме того, по ее словам, русские "очень хорошо умеют обходить санкции".Украина разворовала кредиты МВФТакже еврочиновница призналась, что власти Украины могли разворовать выданные им кредиты Международного валютного фонда. Такое предположение она сделала, отвечая на вопрос "Зеленского" о том, мог ли экс-президент Петр Порошенко пойти на подобный шаг."Он, наверное, украл какие-то кредиты для Украины, использовал их в своих интересах, и мы были вынуждены повышать пенсии и тарифы в течение длительного времени. МВФ сделал все возможное, чтобы помочь и поддержать Украину. Вы не хуже меня знаете, что ваша страна не была в идеальном состоянии. Вы не хуже меня знаете, что были очень странные персонажи, которые злоупотребляли ситуацией, у которых были свои небольшие армии, у которых была своя система. Они, безусловно, воспользовались тем, что пытались сделать и МВФ, и США, чтобы помочь Украине", – сказала Лагард.Глава ЕЦБ также констатировала, что инфляция в Европе оказалась выше и продолжительнее, чем прогнозировалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Крах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики ЗападаВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономикиХуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис

https://crimea.ria.ru/20230131/vo-frantsii-otsenili-vliyanie-na-evropu-antirossiyskikh-sanktsiy-1126683707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, европейский союз, в мире, санкции против россии, экономика, общество