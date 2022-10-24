https://crimea.ria.ru/20221024/khuzhe-1970-kh-ekonomist-predskazal-miru-stagflyatsionnyy-dolgovoy-krizis-1125048748.html
Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис
Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис
Мировую экономику ожидает жесточайший стагфляционный долговой кризис. По оценкам Нуриэля Рубини, он будет гораздо ужасней, чем шок 1970-х годов, пишет "Прайм"... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T07:01
2022-10-24T07:01
2022-10-24T07:01
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Мировую экономику ожидает жесточайший стагфляционный долговой кризис. По оценкам Нуриэля Рубини, он будет гораздо ужасней, чем шок 1970-х годов, пишет "Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.Экономист напомнил, что в семидесятых произошли два стагфляционных шока и спад инфляции. Тогда выровнять ситуацию удалось благодаря смягчению кредитно-денежной и налоговой политики. Сейчас такой сценарий невозможен, так как тогда коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой. Для сравнения, сегодня уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП в мире, 420% в странах с развитой экономикой, подчеркнул аналитик.Основными причинами грядущего кризиса эксперт назвал пандемию коронавируса, ситуацию вокруг Украины и проводимую Китаем внешнюю политику. Кроме того, аналитик не склонен доверять заявлениям центральных банков о борьбе с инфляцией любой ценой."Во-первых, это не будет короткая и неглубокая рецессия, это будет крахом, а затем у вас будут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы", – добавил эксперт. Как результат, замедление темпов экономического роста и повышение цен на продукты питания. В Европе, где уровень инфляции уже исчисляется двузначными показателями, данные процессы будут более разрушительными, чем в США, прогнозирует аналитик.Такой пессимистичный прогноз в комментарии РИА Новости отчасти поддержала доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина.Она пояснила, что стагфляция практически неизбежна в условиях разрыва кооперационных связей и падания темпов роста."Стагфляция в свою очередь ведет к разорению ряда компаний, что оказывает цепное воздействие на их контрагентов. Платежеспособность и компаний, и населения снижается. Как следствие – долговой кризис", – сказала Устюжанина.Однако доктор экономических наук назвала спорными оценки масштаба грядущего кризиса. Многое будет зависеть от мер, которые будут приняты финансовыми институтами, отметила она.
https://crimea.ria.ru/20220610/nabiullina-obyasnila-prichiny-ukrepleniya-rublya-1123508236.html
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в мире, экономика
Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис
Мир постигнет самый тяжелый со времен 1970-х годов стагфляционный долговой кризис
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Мировую экономику ожидает жесточайший стагфляционный долговой кризис. По оценкам Нуриэля Рубини, он будет гораздо ужасней, чем шок 1970-х годов, пишет "Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Экономист напомнил, что в семидесятых произошли два стагфляционных шока и спад инфляции. Тогда выровнять ситуацию удалось благодаря смягчению кредитно-денежной и налоговой политики. Сейчас такой сценарий невозможен, так как тогда коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой. Для сравнения, сегодня уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП в мире, 420% в странах с развитой экономикой, подчеркнул аналитик.
"Так что у нас не будет только инфляции (роста цен, – ред), у нас не будет только стагфляции (экономического спада до депрессивного состояния в сочетании с ростом цен, – ред). У нас будет стагфляционный долговой кризис, худший, чем в семидесятых. Ситуация будет намного ужасней, чем в семидесятых", – предупреждает Рубини.
Основными причинами грядущего кризиса эксперт назвал пандемию коронавируса, ситуацию вокруг Украины и проводимую Китаем внешнюю политику. Кроме того, аналитик не склонен доверять заявлениям центральных банков о борьбе с инфляцией любой ценой.
"Во-первых, это не будет короткая и неглубокая рецессия, это будет крахом, а затем у вас будут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы", – добавил эксперт. Как результат, замедление темпов экономического роста и повышение цен на продукты питания. В Европе, где уровень инфляции уже исчисляется двузначными показателями, данные процессы будут более разрушительными, чем в США, прогнозирует аналитик.
Такой пессимистичный прогноз в комментарии РИА Новости отчасти поддержала доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина.
Она пояснила, что стагфляция практически неизбежна в условиях разрыва кооперационных связей и падания темпов роста.
"Стагфляция в свою очередь ведет к разорению ряда компаний, что оказывает цепное воздействие на их контрагентов. Платежеспособность и компаний, и населения снижается. Как следствие – долговой кризис", – сказала Устюжанина.
Однако доктор экономических наук назвала спорными оценки масштаба грядущего кризиса. Многое будет зависеть от мер, которые будут приняты финансовыми институтами, отметила она.