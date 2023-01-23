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Во Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Во Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики
Во Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Во Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики
В 2023-2024 годах мировую экономику ждет продолжительное замедление из-за сохранения инфляции и сокращения инвестиций. Такой прогноз дал президент Всемирного... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T08:51
2023-01-23T08:51
экономика
в мире
мнения
россия
крым
всемирный банк
дэвид малпасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В 2023-2024 годах мировую экономику ждет продолжительное замедление из-за сохранения инфляции и сокращения инвестиций. Такой прогноз дал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс."Я думаю, это (будет) продолжительное замедление... Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление... Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023-2024 годах", - цитирует Малпасса РИА Новости.Он призвал власти государств "затянуть ремни" и эффективнее расходовать деньги.А что в РоссииПрезидент Владимир Путин в январе сообщил, что негативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%.Отметил глава государства и снижение инфляции в России: в первом квартале 2023 года она снизится до 5%, а во втором квартале может опуститься и ниже 4%. По итогам же прошлого года инфляция в стране составила 11,9%.При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков считает, что российский рубль в 2023 году будет укрепляться. Этому, в частности, будет способствовать отказ России поставлять нефть в европейские страны, которые установили потолок цен на энергоресурсы.Одновременно Аксаков предрекает не только европейский, но и мировой экономический кризис, так как "Европа устанавливает глупые правила для работы своих компаний, которые создают проблемы в европейской экономике".Экономика КрымаПредседатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко спрогнозировал устойчивое развитие экономики региона в ближайшие годы. По его данным, собственные доходы республики с 2014 года выросли в 2,5 раза.Кроме того, Республика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей.
https://crimea.ria.ru/20221230/pochemu-ekonomika-rossii-ustoyala-pod-sanktsiyami-zapada--ekonomist-1126203302.html
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экономика, в мире, мнения, россия, крым, всемирный банк, дэвид малпасс
Во Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики

Президент Всемирного банка Малпасс: в 2023-2024 годах рост мировой экономики замедлится

08:51 23.01.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В 2023-2024 годах мировую экономику ждет продолжительное замедление из-за сохранения инфляции и сокращения инвестиций. Такой прогноз дал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
"Я думаю, это (будет) продолжительное замедление... Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление... Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023-2024 годах", - цитирует Малпасса РИА Новости.
Он призвал власти государств "затянуть ремни" и эффективнее расходовать деньги.
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А что в России

Президент Владимир Путин в январе сообщил, что негативные прогнозы о падении ВВП России по итогам 2022 года на 10-15% не подтвердились, падение составило лишь 2,5%.
Отметил глава государства и снижение инфляции в России: в первом квартале 2023 года она снизится до 5%, а во втором квартале может опуститься и ниже 4%. По итогам же прошлого года инфляция в стране составила 11,9%.
При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков считает, что российский рубль в 2023 году будет укрепляться. Этому, в частности, будет способствовать отказ России поставлять нефть в европейские страны, которые установили потолок цен на энергоресурсы.
Одновременно Аксаков предрекает не только европейский, но и мировой экономический кризис, так как "Европа устанавливает глупые правила для работы своих компаний, которые создают проблемы в европейской экономике".
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Экономика Крыма

Председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко спрогнозировал устойчивое развитие экономики региона в ближайшие годы. По его данным, собственные доходы республики с 2014 года выросли в 2,5 раза.
Кроме того, Республика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей.
 
ЭкономикаВ миреМненияРоссияКрымВсемирный банкДэвид Малпасс
 
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