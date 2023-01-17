https://crimea.ria.ru/20230117/oboronka-i-promyshlennost-v-plyus-inflyatsiya-v-minus-glavnye-tezisy-putina-1126436780.html

Оборонка и промышленность в плюс, инфляция в минус: главные тезисы Путина

Оборонка и промышленность в плюс, инфляция в минус: главные тезисы Путина - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Оборонка и промышленность в плюс, инфляция в минус: главные тезисы Путина

Ключевые отрасли российской экономики, в том числе строительство, оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство, нарастили объемы производства несмотря на РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T15:51

2023-01-17T15:51

2023-01-17T15:54

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Ключевые отрасли российской экономики, в том числе строительство, оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство, нарастили объемы производства несмотря на санкционное давление. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам."Опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но и, несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, наоборот, даже нарастили объемы. Создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории", - подчеркнул он.Рост по оборонно-промышленному комплексуРоссийский оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты, некоторые предприятия работают круглосуточно, отметил президент.Вместе с тем в ряде отраслей ситуация требует особого внимания как со стороны федерального правительства, так и со стороны региональных властей, констатировал он. Это касается производств, которые ориентировались преимущественно на внешний рынок.Сложности в лесопромышленностиСитуацию в лесопромышленном комплексе глава государства назвал непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4 процента. Особенно сложная обстановка сложилась на предприятиях на северо-западе России."Вновь хотел бы подчеркнуть: нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях", - сказал он.Дефицит бюджета и снижение инфляцииРасходы России превысили 31 триллион рублей, есть дефицит федерального бюджета, однако он остается на хорошем уровне, заявил Путин.Отметил глава государства и снижение инфляции в России: в первом квартале 2023 года она снизится до 5%, а во втором квартале может опуститься и ниже 4%. По итогам же прошлого года инфляция в стране составила 11,9%."По первому кварталу мы ожидаем снижение где-то в районе 5%. А затем во втором квартале может быть даже ниже 4%. И это принципиально важно и для реальных доходов граждан и для экономики в целом", - сказал Путин.Инфляция напрямую влияет на доходы граждан, поэтому в этом году федеральным властям поставлена задача "добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей".Что с нефтью и газом в РоссииМировые цены на газ выросли на фоне западных санкций, поэтому российским газовым экспортерам удалось получить хорошую прибыль."Снизилась добыча природного газа, ее объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран, и в результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние 2 года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны", - сказал Путин.Несмотря на санкции, выросла и добыча нефти - примерно на 2% по итогам прошлого года, достигнув 535 миллионов тонн.Рекорд по вводу жильяВ России введено в строй более 100 млн квадратных метров жилья, что является лучшим показателем в истории страны.Кроме того, отремонтировано более 27 тысяч километров автомобильных дорог, построено и реконструировано – 1 600 километров. И важно не снижать темпы, чтобы в полной мере выполнить "дорожную пятилетку", подчеркнул Владимир Путин."Задача на ближайшие годы – привести в нормативное состояние 85 процентов опорной дорожной сети, протяженность которой – 136 тысяч километров. Перечни соответствующих мероприятий общей стоимостью 13 триллионов рублей утверждены, и они рассчитаны, как мы с вами знаем, на пять лет – с 2023 по 2027 год", - подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин указал на положительную динамику в экономике РоссииПочему экономика России устояла под санкциями Запада – экономистКрым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, россия, общество, новости