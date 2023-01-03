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Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти

Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти - РИА Новости Крым, 03.01.2023

Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти

По итогам 2022 года в Крыму в эксплуатацию введен рекордный объем жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T12:38

2023-01-03T12:38

2023-01-03T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. По итогам 2022 года в Крыму в эксплуатацию введен рекордный объем жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Для региона плановый показатель жилищного строительства устанавливается региональным проектом "Жилье". Он составляет 800 тысяч квадратных метров в год.Глава республики также отметил, что реализация программы "Стимул", которая включает строительство улично-дорожной сети, способствует развитию территории "Крымская роза" в Симферополе. Это позволит ввести в эксплуатацию еще более 157 тысяч квадратных метров жилья.Кроме того, дополнительный ввод более миллиона квадратных метров жилья в крупных жилых комплексах обеспечит предложенный правительством РФ механизм. Он подразумевает реализацию инфраструктурных проектов за счет привлечения бюджетных кредитов. В рамках данного механизма уже привлечено более 7,4 млрд рублей.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал 2022 год самым успешным для строительной отрасли. Он также назвал решение президента страны Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки "самым сильным и самым полезным".Читайте также:Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дорогиХуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектахВ Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей аксенов, крым, республика крым, жилье, общество