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Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти - РИА Новости Крым, 03.01.2023
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Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти
Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти
По итогам 2022 года в Крыму в эксплуатацию введен рекордный объем жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T12:38
2023-01-03T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. По итогам 2022 года в Крыму в эксплуатацию введен рекордный объем жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Для региона плановый показатель жилищного строительства устанавливается региональным проектом "Жилье". Он составляет 800 тысяч квадратных метров в год.Глава республики также отметил, что реализация программы "Стимул", которая включает строительство улично-дорожной сети, способствует развитию территории "Крымская роза" в Симферополе. Это позволит ввести в эксплуатацию еще более 157 тысяч квадратных метров жилья.Кроме того, дополнительный ввод более миллиона квадратных метров жилья в крупных жилых комплексах обеспечит предложенный правительством РФ механизм. Он подразумевает реализацию инфраструктурных проектов за счет привлечения бюджетных кредитов. В рамках данного механизма уже привлечено более 7,4 млрд рублей.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал 2022 год самым успешным для строительной отрасли. Он также назвал решение президента страны Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки "самым сильным и самым полезным".Читайте также:Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дорогиХуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектахВ Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страны
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новости, сергей аксенов, крым, республика крым, жилье, общество
Крым превысил показатели сдачи жилья по итогам 2022 года – власти

Аксенов: в Крыму ввели в эксплуатацию рекордный объем жилых площадей

12:38 03.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. По итогам 2022 года в Крыму в эксплуатацию введен рекордный объем жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Для региона плановый показатель жилищного строительства устанавливается региональным проектом "Жилье". Он составляет 800 тысяч квадратных метров в год.
"Этот показатель удалось достигнуть досрочно. На сегодня введено уже более 855 тысяч квадратных метров", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. К 2030 году планируется увеличить объем введенного жилья до 1,5 млн "квадратов" в год.
Глава республики также отметил, что реализация программы "Стимул", которая включает строительство улично-дорожной сети, способствует развитию территории "Крымская роза" в Симферополе. Это позволит ввести в эксплуатацию еще более 157 тысяч квадратных метров жилья.
Кроме того, дополнительный ввод более миллиона квадратных метров жилья в крупных жилых комплексах обеспечит предложенный правительством РФ механизм. Он подразумевает реализацию инфраструктурных проектов за счет привлечения бюджетных кредитов. В рамках данного механизма уже привлечено более 7,4 млрд рублей.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал 2022 год самым успешным для строительной отрасли. Он также назвал решение президента страны Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки "самым сильным и самым полезным".
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НовостиСергей АксеновКрымРеспублика КрымЖильеОбщество
 
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