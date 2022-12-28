https://crimea.ria.ru/20221228/samoe-silnoe-i-poleznoe-reshenie-khusnullin-o-prodlenii-lgotnoy-ipoteki-1126178493.html
Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотеки
Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотеки - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотеки
Решение о продлении программы льготной ипотеки – самое сильное и самое полезное для строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T17:45
2022-12-28T17:45
2022-12-28T17:53
ипотека
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жилье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Решение о продлении программы льготной ипотеки – самое сильное и самое полезное для строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что ставка по льготной и семейной ипотеке будет сохраняться на уровне 8% вне зависимости от изменений ставки рефинансирования. То есть, если ипотечный кредит взят на 15 лет, на протяжении всего периода ставка сохранится. Это даст стабильность отрасли и людям веру, что можно вкладываться в жилье. А также покажет, что государство настроено продолжать политику развития жилищного строительства."Не простое тяжелое решение, но президент его принял. Посчитав все плюсы и минусы, пришли к выводу, что непродление льготной и отмена семейной ипотеки приведут нас к значительно большему минусу для населения, для отрасли и страны", – подчеркнул Хуснуллин.Вице-премьер напомнил, что в России более двух миллионов человек участвуют в долевом строительстве. Закрытие программы могло привести к сложностям с достройкой домов и получением квартир, в которые уже вложились люди. Поэтому продление ипотеки на льготных условиях – это гарантия, что объекты будут достроены.Кроме того, в жилищном строительстве работает пять миллионов человек, с семьями это 12-15 миллионов. Также в отрасли очень большое количество смежников. Одно основное место строителя дает до восьми в сопутствующих отраслях.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о решении продлить льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ней повысилась до 8% годовых.В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что по итогам года ввод жилья в эксплуатацию превысит рекордные 100 миллионов квадратных метров.Читайте также:Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовРынок недвижимости Крыма: итоги года и прогнозыКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины
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ипотека, марат хуснуллин, правительство россии, жилье, общество, россия, новости
Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотеки
Марат Хуснуллин назвал продление льготной и семейной ипотеки самым сильным решением года
17:45 28.12.2022 (обновлено: 17:53 28.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Решение о продлении программы льготной ипотеки – самое сильное и самое полезное для строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ключевой вопрос – дать возможность людям несмотря ни на что улучшить жилищные условия. По новым условиям, если хоть один ребенок младше 18 лет — семья может пойти и получить ипотеку. По нашим расчетам еще около миллиона семей могут ее получить и улучшить жилищные условия", – сказал Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что ставка по льготной и семейной ипотеке будет сохраняться на уровне 8% вне зависимости от изменений ставки рефинансирования. То есть, если ипотечный кредит взят на 15 лет, на протяжении всего периода ставка сохранится. Это даст стабильность отрасли и людям веру, что можно вкладываться в жилье. А также покажет, что государство настроено продолжать политику развития жилищного строительства.
"Не простое тяжелое решение, но президент его принял. Посчитав все плюсы и минусы, пришли к выводу, что непродление льготной и отмена семейной ипотеки приведут нас к значительно большему минусу для населения, для отрасли и страны", – подчеркнул Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что в России более двух миллионов человек участвуют в долевом строительстве. Закрытие программы могло привести к сложностям с достройкой домов и получением квартир, в которые уже вложились люди. Поэтому продление ипотеки на льготных условиях – это гарантия, что объекты будут достроены.
Кроме того, в жилищном строительстве работает пять миллионов человек, с семьями это 12-15 миллионов. Также в отрасли очень большое количество смежников. Одно основное место строителя дает до восьми в сопутствующих отраслях.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил
о решении продлить льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ней повысилась до 8% годовых.
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заверил
, что по итогам года ввод жилья в эксплуатацию превысит рекордные 100 миллионов квадратных метров.