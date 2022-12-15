Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
Путин: льготная ипотека будет постепенно сворачиваться, семейная ипотека – расширяться
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛьготная ипотека будет постепенно сворачиваться, семейная ипотека – расширяться
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Механизм льготной ипотеки в России будет плавно сворачиваться, при этом расширится доступ к семейной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой вязи считаю необходимым принять следующее решение: как и договаривались, мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ней будет чуть повыше – увеличится (с нынешних 7%) до 8%", – сказал российский лидер.
В то же время будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая, по словам президента, "становится основным инструментом".
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"Сейчас такой кредит могут получать только те семьи, в которых дети родились с 2018 года. Предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в 6% для семей, в которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации", – обратился Путин к членам правительства.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что льготная ипотека на жилье в новостройках выполнила возложенные на нее антикризисные цели, поэтому потребности сохранять ее в исконном виде нет.
Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о необходимости строительства социального жилья для людей с низкими доходами. По ее словам, ипотека даже в льготном варианте доступна не более чем 30% граждан.
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