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Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
Механизм льготной ипотеки в России будет плавно сворачиваться, при этом расширится доступ к семейной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T16:38
2022-12-15T16:38
россия
владимир путин (политик)
общество
соцзащита
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Механизм льготной ипотеки в России будет плавно сворачиваться, при этом расширится доступ к семейной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В то же время будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая, по словам президента, "становится основным инструментом".Ранее в Центробанке РФ заявили, что льготная ипотека на жилье в новостройках выполнила возложенные на нее антикризисные цели, поэтому потребности сохранять ее в исконном виде нет.Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о необходимости строительства социального жилья для людей с низкими доходами. По ее словам, ипотека даже в льготном варианте доступна не более чем 30% граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Минфин предложил расширить "Семейную ипотеку" на вторичное жильеПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение экспертаПравительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года
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россия, владимир путин (политик), общество, соцзащита, экономика
Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России

Путин: льготная ипотека будет постепенно сворачиваться, семейная ипотека – расширяться

16:38 15.12.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛьготная ипотека будет постепенно сворачиваться, семейная ипотека – расширяться
Льготная ипотека будет постепенно сворачиваться, семейная ипотека – расширяться - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Механизм льготной ипотеки в России будет плавно сворачиваться, при этом расширится доступ к семейной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой вязи считаю необходимым принять следующее решение: как и договаривались, мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ней будет чуть повыше – увеличится (с нынешних 7%) до 8%", – сказал российский лидер.
В то же время будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая, по словам президента, "становится основным инструментом".
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"Сейчас такой кредит могут получать только те семьи, в которых дети родились с 2018 года. Предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в 6% для семей, в которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации", – обратился Путин к членам правительства.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что льготная ипотека на жилье в новостройках выполнила возложенные на нее антикризисные цели, поэтому потребности сохранять ее в исконном виде нет.
Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о необходимости строительства социального жилья для людей с низкими доходами. По ее словам, ипотека даже в льготном варианте доступна не более чем 30% граждан.
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