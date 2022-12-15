https://crimea.ria.ru/20221215/putin-anonsiroval-izmeneniya-usloviy-lgotnoy-i-semeynoy-ipoteki-v-rossii-1125914117.html

Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России

Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России

Механизм льготной ипотеки в России будет плавно сворачиваться, при этом расширится доступ к семейной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T16:38

2022-12-15T16:38

2022-12-15T16:38

россия

владимир путин (политик)

общество

соцзащита

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Механизм льготной ипотеки в России будет плавно сворачиваться, при этом расширится доступ к семейной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В то же время будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая, по словам президента, "становится основным инструментом".Ранее в Центробанке РФ заявили, что льготная ипотека на жилье в новостройках выполнила возложенные на нее антикризисные цели, поэтому потребности сохранять ее в исконном виде нет.Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о необходимости строительства социального жилья для людей с низкими доходами. По ее словам, ипотека даже в льготном варианте доступна не более чем 30% граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Минфин предложил расширить "Семейную ипотеку" на вторичное жильеПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение экспертаПравительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года

https://crimea.ria.ru/20221203/chislo-poluchateley-it-ipoteki-sokratili-vdvoe--rasporyazhenie-1125656189.html

https://crimea.ria.ru/20221123/rynok-nedvizhimosti-v-rossii-riski-zastroyschikov-i-pokupateley-1125496927.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), общество, соцзащита, экономика