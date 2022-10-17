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Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года
Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года
Правительство России продлевает действие программы "Семейная ипотека" до 1 июля 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T14:22
2022-10-17T14:22
михаил мишустин
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Правительство России продлевает действие программы "Семейная ипотека" до 1 июля 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В рамках программы семьи могут взять кредиты по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов.В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, общий объем выдачи займов по прогнозам составит около одного триллиона рублей, добавил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20220923/nazvany-chetyre-sposoba-dosrochnogo-pogasheniya-ipoteki-1124591954.html
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михаил мишустин, экономика, общество
Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Мишустин: Правительство продлевает действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года

14:22 17.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Правительство России продлевает действие программы "Семейная ипотека" до 1 июля 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", - сказал он на совещании в вице-премьерами в понедельник.
В рамках программы семьи могут взять кредиты по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов.
В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, общий объем выдачи займов по прогнозам составит около одного триллиона рублей, добавил Мишустин.
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