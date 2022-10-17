https://crimea.ria.ru/20221017/pravitelstvo-rf-prodlevaet-deystvie-semeynoy-ipoteki-do-iyulya-2024-goda-1124930331.html

Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Правительство РФ продлевает действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Правительство России продлевает действие программы "Семейная ипотека" до 1 июля 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T14:22

2022-10-17T14:22

2022-10-17T14:22

михаил мишустин

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Правительство России продлевает действие программы "Семейная ипотека" до 1 июля 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В рамках программы семьи могут взять кредиты по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов.В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, общий объем выдачи займов по прогнозам составит около одного триллиона рублей, добавил Мишустин.

https://crimea.ria.ru/20220923/nazvany-chetyre-sposoba-dosrochnogo-pogasheniya-ipoteki-1124591954.html

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михаил мишустин, экономика, общество