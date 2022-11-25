https://crimea.ria.ru/20221125/minfin-predlozhil-rasshirit-semeynuyu-ipoteku-na-vtorichnoe-zhile-1125550849.html

Минфин предложил расширить "Семейную ипотеку" на вторичное жилье

Минфин предложил расширить "Семейную ипотеку" на вторичное жилье - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Минфин предложил расширить "Семейную ипотеку" на вторичное жилье

Программу семейной ипотеки могут распространить на покупку жилья на вторичном рынке для некоторых категорий граждан в регионах, где практически не ведется... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T21:27

2022-11-25T21:27

2022-11-25T21:27

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Программу семейной ипотеки могут распространить на покупку жилья на вторичном рынке для некоторых категорий граждан в регионах, где практически не ведется строительство новых жилых комплексов. Проект соответствующего постановления Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно тексту документу, министерство предлагает внести изменения в условия программы "Семейная ипотека" для граждан, которые воспитывают детей-инвалидов. Норму планируют распространить на регионы РФ, где не ведется строительство новых многоквартирных жилых домов.В Минфине отметили, что не исключают вероятности включения новых регионов России в перечень таких регионов. В первую очередь из-за того, что там практически нет новостроек.При этом финансирование программы в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по крайней мере на первом этапе будет происходить за счет средств частных инвесторов, заявил РИА "Недвижимость" замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.Программа "Семейная ипотека" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина уже более четырех 4 лет. С середины прошлого года ее действие распространяется на родителей не только с двумя и более, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года. Такие семье получили возможность оформить ипотеку по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.В Крыму за 10 месяцев текущего года в рамках "Семейной ипотеки" выдано кредитов на более чем 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, общая сумма одобренных заявок достигла 8,8 миллиарда рублей.

https://crimea.ria.ru/20221017/pravitelstvo-rf-prodlevaet-deystvie-semeynoy-ipoteki-do-iyulya-2024-goda-1124930331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика