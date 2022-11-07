https://crimea.ria.ru/20221107/rnkb-vydal-kredity-po-gosprogramme-semeynaya-ipoteka-na-15-mlrd-rubley-1125260334.html

РНКБ выдал кредиты по госпрограмме "Семейная ипотека" на 1,5 млрд рублей

РНКБ выдал кредиты по госпрограмме "Семейная ипотека" на 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022

РНКБ выдал кредиты по госпрограмме "Семейная ипотека" на 1,5 млрд рублей

РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования "Семейная ипотека" на сумму около 1,5 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T12:14

2022-11-07T12:14

2022-11-07T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования "Семейная ипотека" на сумму около 1,5 миллиардов рублей, сообщает банк.В середине октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.Мишустин напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.По его словам, в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, а общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.

https://crimea.ria.ru/20221028/bank-rnkb-vydal-kredity-na-izhs-na-450-mln-rubley-v-2022-godu-1125140894.html

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