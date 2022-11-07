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РНКБ выдал кредиты по госпрограмме "Семейная ипотека" на 1,5 млрд рублей
РНКБ выдал кредиты по госпрограмме "Семейная ипотека" на 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
РНКБ выдал кредиты по госпрограмме "Семейная ипотека" на 1,5 млрд рублей
РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования "Семейная ипотека" на сумму около 1,5 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T12:14
2022-11-07T12:14
2022-11-07T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования "Семейная ипотека" на сумму около 1,5 миллиардов рублей, сообщает банк.В середине октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.Мишустин напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.По его словам, в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, а общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.
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рнкб (пао), общество, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования "Семейная ипотека" на сумму около 1,5 миллиардов рублей, сообщает банк.
Доля заявок на кредит в рамках "Семейной ипотеки" в РНКБ в текущем году составляет 41% от общего количества заявок на ипотеку с господдержкой. Также на сегодняшний день банк одобрил заявки на получение кредитов по данной программе на сумму 8,8 миллиарда рублей. Средняя согласованная сумма кредита составляет 4,6 миллиона рублей, более 30% кредитов выданы на приобретение двух- и трехкомнатных квартир.
В середине октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.
Мишустин напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.
По его словам, в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, а общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.