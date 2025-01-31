В России приступили к ревизии танкерного флота
В России приступили к ревизии танкерного флота после ЧП с танкерами в Черном море
16:01 31.01.2025 (обновлено: 16:14 31.01.2025)
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСпуск на воду нового нефтеналивного танкера на Балтийском заводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В правительстве РФ приступили к ревизии всего танкерного флота страны. Эта работа ведется по поручению президента РФ, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Глава Российской Федерации поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.
"Мы приступили к реализации решений президента, который нам поручил привести в порядок и законодательную базу, и провести ревизию всего танкерного флота, с целью определения возможности его эксплуатации и избежания в будущем подобных ситуаций", - сказал он.
Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.
Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: