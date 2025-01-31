https://crimea.ria.ru/20250131/v-rossii-pristupili-k-revizii-tankernogo-flota-1143830468.html

В России приступили к ревизии танкерного флота

В России приступили к ревизии танкерного флота - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В России приступили к ревизии танкерного флота

В правительстве РФ приступили к ревизии всего танкерного флота страны. Эта работа ведется по поручению президента РФ, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T16:01

2025-01-31T16:01

2025-01-31T16:14

правительство россии

россия

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В правительстве РФ приступили к ревизии всего танкерного флота страны. Эта работа ведется по поручению президента РФ, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.Глава Российской Федерации поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

https://crimea.ria.ru/20250130/v-krymu-rasshirili-zonu-chs-iz-za-razliva-mazuta-v-chernom-more-1143809794.html

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