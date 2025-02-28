https://crimea.ria.ru/20250228/zelenskiy-posle-perepalki-s-trampom-dosrochno-pokidaet-belyy-dom-1144565406.html

Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана

Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана

Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T21:30

2025-02-28T21:30

2025-02-28T22:11

дональд трамп

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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Reuters.Пресс-конференция по итогам переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа была отменена после их перепалки на встрече в Белом доме, сообщает телеканал CNN.Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.Американский лидер также отметил, что не хочет искать преимущества в переговорах, а стремится к завершению конфликта. "Я не хочу преимущества, я хочу мир", – подчеркнул он.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планировалось подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.Американский лидер также заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США утвердили нового российского послаТрамп продлил действие указа об антироссийских санкцияхСША получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение

https://crimea.ria.ru/20250228/tramp-potreboval-ot-zelenskogo-prekrascheniya-ognya-1144564961.html

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, новости, политика, редкоземельные металлы