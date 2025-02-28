https://crimea.ria.ru/20250228/dogovor-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-ratifitsirovan--putin-podpisal-zakon-1144565117.html

Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон

Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T19:56

2025-02-28T19:56

2025-02-28T21:08

владимир путин (политик)

закон и право

россия

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами.Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством сторон.В документе также определяется, что ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.Соглашение было подписано президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года в Минске, в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства.18 февраля Госдума приняла закон, ратифицирующий этот договор.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия Белоруссии начинает проверку боеготовностиСовместные учения: силы ОДКБ объединяются против угрозГражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ

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владимир путин (политик), закон и право, россия, белоруссия