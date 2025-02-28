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Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон
Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T19:56
2025-02-28T21:08
владимир путин (политик)
закон и право
россия
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами.Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством сторон.В документе также определяется, что ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.Соглашение было подписано президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года в Минске, в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства.18 февраля Госдума приняла закон, ратифицирующий этот договор.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия Белоруссии начинает проверку боеготовностиСовместные учения: силы ОДКБ объединяются против угрозГражданам Белоруссии хотят разрешить избираться на местных выборах в РФ
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владимир путин (политик), закон и право, россия, белоруссия
Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон

Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией

19:56 28.02.2025 (обновлено: 21:08 28.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами.
Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством сторон.
В документе также определяется, что ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.
Соглашение было подписано президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года в Минске, в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства.
18 февраля Госдума приняла закон, ратифицирующий этот договор.
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