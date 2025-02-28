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Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп
Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует за это ответственность. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T20:10
2025-02-28T20:10
2025-02-28T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует за это ответственность.Трамп также заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности, но если это не удастся, боевые действия продолжатся.Американский лидер также упомянул события 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, и обвинил администрацию Байдена в финансировании Ирана.США не хотели бы направлять на Украину много вооружений, Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине, заявил в пятницу Трамп.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планируется подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.Американский лидер акже заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США утвердили нового российского послаТрамп продлил действие указа об антироссийских санкцияхСША получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, россия, новости сво, политика
Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп
Трамп сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует ответственность
20:10 28.02.2025 (обновлено: 20:42 28.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует за это ответственность.
"Это путь к миру. Это путь к решению проблемы. Я чувствую, что как глава этой страны обязан этим заниматься. К тому же, мы очень сильно вовлечены. Мы ввязались в это, и это очень плохо, потому что вовлечения не должно было быть – ведь и самой войны быть не должно было", – сказал он на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Трамп также заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности, но если это не удастся, боевые действия продолжатся.
"Я за обе стороны. Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем достичь соглашения – отлично. Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что случится", – подчеркнул он.
Американский лидер также упомянул события 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, и обвинил администрацию Байдена в финансировании Ирана.
"При мне Иран был разорен. У них не было денег ни для (ливанского движения) "Хезболлах", ни для (палестинского движения) ХАМАС. Они были полностью банкротами. А потом при Байдене стали богаты как никогда – с нуля до $300 миллиардов за четыре года. Мы видим, к чему это привело, и это тоже большая проблема, которую мы надеемся решить", – отметил он.
США не хотели бы направлять на Украину много вооружений, Вашингтон хочет окончания конфликта на Украине, заявил в пятницу Трамп.
"Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы смогли заниматься другими вещами", - заявил Трамп, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил
, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планируется подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.
Американский лидер акже заявил, что Белый дом не будет предоставлять
Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть"
о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.
В среду украинские СМИ опубликовали
полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.
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