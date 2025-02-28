https://crimea.ria.ru/20250228/pobeg-zelenskogo-iz-belogo-doma-i-peregovory-v-stambule-glavnoe-za-den-1144567435.html
Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день
Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день
Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T23:35
2025-02-28T23:35
2025-02-28T23:36
главное за день
новости
общество
в мире
россия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144567827_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_1e85fa3e1c967167573374dfd04fedaa.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка не состоялась. В Российском МИДе рассказали подробности о переговорах в Стамбуле, после которых Штаты согласовали назначение российского посла. В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона. В Курской области из-за тумана произошло жуткое ДТП – четверо человек погибли, пятеро ранены. В Анапе погиб водолаз МЧС, который занимался ликвидацией мазута со дна. В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции. Армия России освободила деревню Новая Сорочина в Курской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп "выкинул" Зеленского из Белого домаПрезидент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне для подписания соглашения о природных ресурсах Украины. Американский лидер отметил, что стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр.Во время публичной встречи в Белом доме Дональд Трамп сделал несколько жестких заявлений. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в развязывании третьей мировой войны. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.В дальнейшем между президентом США и Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его в резкой форме попросил Дональд Трамп.США утвердили нового российского послаВ Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.Сразу после завершения консультаций в США выдали агримент новому послу России – им стал Александр Дарчиев, который до этого занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.ФСБ предотвратила теракт против митрополита ТихонаФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными.Массовое ДТП в Курской областиЧетыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По его информации, столкнулись шесть грузовиков и шесть легковых авто. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость из-за плотного тумана.Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазутаСотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале."При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.В Якутии в больницу попали 70 человек с отравлением70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве региона.Армия России освободила Новую Сорочину в Курской областиБойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20250228/tramp-ustroil-raznos-zelenskomu-v-belom-dome-ego-glavnye-zayavleniya-1144566725.html
https://crimea.ria.ru/20250228/lyutaya-vyvolochka-v-ovalnom-kabinete---medvedev-o-slovakh-trampa-zelenskomu-1144565902.html
https://crimea.ria.ru/20250228/terakt-protiv-mitropolita-tikhona-pochemu-kiev-reshilsya-na-pokushenie-1144544962.html
https://crimea.ria.ru/20250228/v-avarii-s-avtobusom-v-peterburge-pogibla-zhenschina-1144559000.html
https://crimea.ria.ru/20250228/v-gagarinskom-parke-simferopolya-malchik-provalilsya-pod-led-pruda-1144562555.html
https://crimea.ria.ru/20250228/dogovor-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-ratifitsirovan--putin-podpisal-zakon-1144565117.html
https://crimea.ria.ru/20250228/novosti-s-atmosfernykh-frontov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144548521.html
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144567827_0:227:2048:1763_1920x0_80_0_0_3d14b6b6a86df36993a24aa0ee8431df.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, общество, в мире, россия, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка не состоялась. В Российском МИДе рассказали подробности о переговорах в Стамбуле, после которых Штаты согласовали назначение российского посла. В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона. В Курской области из-за тумана произошло жуткое ДТП – четверо человек погибли, пятеро ранены. В Анапе погиб водолаз МЧС, который занимался ликвидацией мазута со дна. В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции. Армия России освободила деревню Новая Сорочина в Курской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Трамп "выкинул" Зеленского из Белого дома
Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне для подписания соглашения о природных ресурсах Украины. Американский лидер отметил, что стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр.
Во время публичной встречи в Белом доме Дональд Трамп сделал несколько жестких заявлений. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в развязывании третьей мировой войны.
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону.
"Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
В дальнейшем между президентом США и Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его в резкой форме попросил Дональд Трамп.
США утвердили нового российского посла
В Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Сразу после завершения консультаций в США выдали агримент новому послу России – им стал Александр Дарчиев, который до этого занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.
"В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram", - отмечается в сообщении.
У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными.
Массовое ДТП в Курской области
Четыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его информации, столкнулись шесть грузовиков и шесть легковых авто. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость из-за плотного тумана.
"В результате аварии погибли четыре человека, еще пять получили ранения (у трех человек легкие повреждения, два - в тяжелом состоянии)", - написал Хинштейн в своем Telegram.
Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута
Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале.
"При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.
В Якутии в больницу попали 70 человек с отравлением
70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве региона.
"Из Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок. В настоящее время проводится осмотр больных врачами – инфекционистами и уточнение диагноза", - говорится в сообщении.
Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Новая Сорочина", - сказано в сообщении.
Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.