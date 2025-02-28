https://crimea.ria.ru/20250228/pobeg-zelenskogo-iz-belogo-doma-i-peregovory-v-stambule-glavnoe-za-den-1144567435.html

Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день

Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день

Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T23:35

2025-02-28T23:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка не состоялась. В Российском МИДе рассказали подробности о переговорах в Стамбуле, после которых Штаты согласовали назначение российского посла. В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона. В Курской области из-за тумана произошло жуткое ДТП – четверо человек погибли, пятеро ранены. В Анапе погиб водолаз МЧС, который занимался ликвидацией мазута со дна. В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции. Армия России освободила деревню Новая Сорочина в Курской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп "выкинул" Зеленского из Белого домаПрезидент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне для подписания соглашения о природных ресурсах Украины. Американский лидер отметил, что стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр.Во время публичной встречи в Белом доме Дональд Трамп сделал несколько жестких заявлений. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в развязывании третьей мировой войны. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.В дальнейшем между президентом США и Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его в резкой форме попросил Дональд Трамп.США утвердили нового российского послаВ Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.Сразу после завершения консультаций в США выдали агримент новому послу России – им стал Александр Дарчиев, который до этого занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.ФСБ предотвратила теракт против митрополита ТихонаФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными.Массовое ДТП в Курской областиЧетыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По его информации, столкнулись шесть грузовиков и шесть легковых авто. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость из-за плотного тумана.Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазутаСотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале."При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.В Якутии в больницу попали 70 человек с отравлением70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве региона.Армия России освободила Новую Сорочину в Курской областиБойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20250228/tramp-ustroil-raznos-zelenskomu-v-belom-dome-ego-glavnye-zayavleniya-1144566725.html

https://crimea.ria.ru/20250228/lyutaya-vyvolochka-v-ovalnom-kabinete---medvedev-o-slovakh-trampa-zelenskomu-1144565902.html

https://crimea.ria.ru/20250228/terakt-protiv-mitropolita-tikhona-pochemu-kiev-reshilsya-na-pokushenie-1144544962.html

https://crimea.ria.ru/20250228/v-avarii-s-avtobusom-v-peterburge-pogibla-zhenschina-1144559000.html

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https://crimea.ria.ru/20250228/dogovor-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-ratifitsirovan--putin-podpisal-zakon-1144565117.html

https://crimea.ria.ru/20250228/novosti-s-atmosfernykh-frontov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144548521.html

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