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Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день
Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день
Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T23:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка не состоялась. В Российском МИДе рассказали подробности о переговорах в Стамбуле, после которых Штаты согласовали назначение российского посла. В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона. В Курской области из-за тумана произошло жуткое ДТП – четверо человек погибли, пятеро ранены. В Анапе погиб водолаз МЧС, который занимался ликвидацией мазута со дна. В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции. Армия России освободила деревню Новая Сорочина в Курской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп "выкинул" Зеленского из Белого домаПрезидент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне для подписания соглашения о природных ресурсах Украины. Американский лидер отметил, что стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр.Во время публичной встречи в Белом доме Дональд Трамп сделал несколько жестких заявлений. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в развязывании третьей мировой войны. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.В дальнейшем между президентом США и Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его в резкой форме попросил Дональд Трамп.США утвердили нового российского послаВ Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.Сразу после завершения консультаций в США выдали агримент новому послу России – им стал Александр Дарчиев, который до этого занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.ФСБ предотвратила теракт против митрополита ТихонаФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными.Массовое ДТП в Курской областиЧетыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По его информации, столкнулись шесть грузовиков и шесть легковых авто. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость из-за плотного тумана.Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазутаСотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале."При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.В Якутии в больницу попали 70 человек с отравлением70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве региона.Армия России освободила Новую Сорочину в Курской областиБойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20250228/tramp-ustroil-raznos-zelenskomu-v-belom-dome-ego-glavnye-zayavleniya-1144566725.html
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главное за день, новости, общество, в мире, россия, крым
Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день

Жесткие заявления Трампа и переговоры в Стамбуле: главное за день

23:35 28.02.2025 (обновлено: 23:36 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским – разговор с ним был жестким и коротким, глава киевского режима досрочно покинул Белый дом, сделка не состоялась. В Российском МИДе рассказали подробности о переговорах в Стамбуле, после которых Штаты согласовали назначение российского посла. В Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона. В Курской области из-за тумана произошло жуткое ДТП – четверо человек погибли, пятеро ранены. В Анапе погиб водолаз МЧС, который занимался ликвидацией мазута со дна. В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции. Армия России освободила деревню Новая Сорочина в Курской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Трамп "выкинул" Зеленского из Белого дома

Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне для подписания соглашения о природных ресурсах Украины. Американский лидер отметил, что стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр.
Во время публичной встречи в Белом доме Дональд Трамп сделал несколько жестких заявлений. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в развязывании третьей мировой войны. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону.
"Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
В дальнейшем между президентом США и Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его в резкой форме попросил Дональд Трамп.
Встреча Трампа и Зеленского - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Вчера, 22:42
Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления

США утвердили нового российского посла

В Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Сразу после завершения консультаций в США выдали агримент новому послу России – им стал Александр Дарчиев, который до этого занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Вчера, 22:03
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.
"В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram", - отмечается в сообщении.
У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги Гибель империи. Российский урок - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Вчера, 09:45Радио "Спутник в Крыму"
Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение

Массовое ДТП в Курской области

Четыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его информации, столкнулись шесть грузовиков и шесть легковых авто. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость из-за плотного тумана.
"В результате аварии погибли четыре человека, еще пять получили ранения (у трех человек легкие повреждения, два - в тяжелом состоянии)", - написал Хинштейн в своем Telegram.
Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
Вчера, 17:11
В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина

Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута

Сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой главк спасательного ведомства в Telegram-канале.
"При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в п. Джемете МО г. Анапа в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму инспектируют замерзшие водоемы в Симферополе
Вчера, 19:10
ЧП в Гагаринском парке Симферополя – ребенок провалился под лед

В Якутии в больницу попали 70 человек с отравлением

70 пострадавших, среди которых 21 ребенок, выявлены с признаками кишечной инфекции в Республиканском центре реабилитации в Якутии. Об этом сообщили в Минздраве региона.
"Из Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок. В настоящее время проводится осмотр больных врачами – инфекционистами и уточнение диагноза", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 19:56
Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон

Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области

Бойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Новая Сорочина", - сказано в сообщении.
Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Вчера, 19:31Радио "Спутник в Крыму"
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