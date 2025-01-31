https://crimea.ria.ru/20250131/mazut-v-chernom-more-situatsiya-v-krymu-i-na-kubani-1143821541.html
Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани
Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани
В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. За все время с... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T10:22
2025-01-31T10:22
2025-01-31T10:59
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
крым
севастополь
кубань
черное море
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. За все время с начала ликвидации последствий ЧС на территории Крыма обследовано уже более 500 км берега. Об этом сообщает МЧС России.165 километров берега обследуют в Севастополе между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено уже более 611 тонн загрязненного песка и грунта.Продолжается очистка берега и в Краснодарском крае, где обследуют 265 километров."С берега вывезено почти 176 тысяч тонн, за сутки - 425 тонн загрязненного песка и грунта; на временную площадку – свыше 136 тысяч тонн, за сутки - более 425 тонн", - уточняют в МЧС России.В чрезвычайном ведомстве отмечают, что загрязненный песок очищается на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.Всего в Крыму и на Кубани более 6 244 квадратных километров обследовано в акватории Черного моря, в частности, за сутки - более 265 квадратных километров. Сорбентом обработано 50 195 квадратных метров. Всего собрали более 177 тысяч тонн, на площадку временного хранения вывезено более 136 тысяч тонн."Водолазы МЧС России собирают нефтепродукты с морского дна вдоль побережья. Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации", - уточняют в МЧС России.Накануне в указ главы Республики Крым Сергея Аксенова были внесены изменения, согласно которым количество регионов, где действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – ЗубковВ Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазутаПо морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов Севастополя
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, севастополь, кубань, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), экология, новости
Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани
Мазут в Черном море - последние новости о ситуации в Крыму и на Кубани
10:22 31.01.2025 (обновлено: 10:59 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. За все время с начала ликвидации последствий ЧС на территории Крыма обследовано уже более 500 км берега. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму обследуют свыше 525 километров берега. Очищено 204 километра берега, за сутки – около 7 километров. Всего собрано свыше 601 тонны загрязненного песка и грунта, за сутки – 22 тонны", - говорится сообщении.
165 километров берега обследуют в Севастополе между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено уже более 611 тонн загрязненного песка и грунта.
Продолжается очистка берега и в Краснодарском крае, где обследуют 265 километров.
"С берега вывезено почти 176 тысяч тонн, за сутки - 425 тонн загрязненного песка и грунта; на временную площадку – свыше 136 тысяч тонн, за сутки - более 425 тонн", - уточняют в МЧС России.
В чрезвычайном ведомстве отмечают, что загрязненный песок очищается на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.
Всего в Крыму и на Кубани более 6 244 квадратных километров обследовано в акватории Черного моря, в частности, за сутки - более 265 квадратных километров. Сорбентом обработано 50 195 квадратных метров. Всего собрали более 177 тысяч тонн, на площадку временного хранения вывезено более 136 тысяч тонн.
"Водолазы МЧС России собирают нефтепродукты с морского дна вдоль побережья. Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации", - уточняют в МЧС России.
Накануне в указ
главы Республики Крым Сергея Аксенова были внесены изменения, согласно которым количество регионов, где действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми.
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