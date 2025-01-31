https://crimea.ria.ru/20250131/mazut-v-chernom-more-situatsiya-v-krymu-i-na-kubani-1143821541.html

Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани

Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. За все время с... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T10:22

2025-01-31T10:22

2025-01-31T10:59

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

крым

севастополь

кубань

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. За все время с начала ликвидации последствий ЧС на территории Крыма обследовано уже более 500 км берега. Об этом сообщает МЧС России.165 километров берега обследуют в Севастополе между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено уже более 611 тонн загрязненного песка и грунта.Продолжается очистка берега и в Краснодарском крае, где обследуют 265 километров."С берега вывезено почти 176 тысяч тонн, за сутки - 425 тонн загрязненного песка и грунта; на временную площадку – свыше 136 тысяч тонн, за сутки - более 425 тонн", - уточняют в МЧС России.В чрезвычайном ведомстве отмечают, что загрязненный песок очищается на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.Всего в Крыму и на Кубани более 6 244 квадратных километров обследовано в акватории Черного моря, в частности, за сутки - более 265 квадратных километров. Сорбентом обработано 50 195 квадратных метров. Всего собрали более 177 тысяч тонн, на площадку временного хранения вывезено более 136 тысяч тонн."Водолазы МЧС России собирают нефтепродукты с морского дна вдоль побережья. Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации", - уточняют в МЧС России.Накануне в указ главы Республики Крым Сергея Аксенова были внесены изменения, согласно которым количество регионов, где действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – ЗубковВ Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазутаПо морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов Севастополя

https://crimea.ria.ru/20250130/kurortnyy-sezon-2025-v-krymu-posle-razliva-mazuta--kakim-on-budet-1143801146.html

крым

севастополь

кубань

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, севастополь, кубань, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), экология, новости