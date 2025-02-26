https://crimea.ria.ru/20250226/14-zhilykh-domov-povrezhdeny-na-kubani-posle-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov-1144497770.html
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 26.02.2025
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников
В Темрюкском районе Краснодарского края обследовали дома, пострадавшие в результате утренней массированной атаки украинских дронов. Пострадало 18 домовладений,... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T16:36
2025-02-26T16:36
2025-02-26T16:28
краснодарский край
новости
происшествия
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края обследовали дома, пострадавшие в результате утренней массированной атаки украинских дронов. Пострадало 18 домовладений, сообщает оперштаб Кубани.Муниципальная комиссия продолжает обследование.За ночь над Крымом, а также над акваторией Черного и Азовского морей были уничтожены 43 украинских беспилотника. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небеДва человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской областиУпавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС
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краснодарский край, новости, происшествия, кубань, беспилотник (бпла, дрон)
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников
На Кубани после атаки украинских беспилотников повреждены 14 жилых домов