Рейтинг@Mail.ru
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250226/14-zhilykh-domov-povrezhdeny-na-kubani-posle-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov-1144497770.html
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 26.02.2025
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников
В Темрюкском районе Краснодарского края обследовали дома, пострадавшие в результате утренней массированной атаки украинских дронов. Пострадало 18 домовладений,... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T16:36
2025-02-26T16:28
краснодарский край
новости
происшествия
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края обследовали дома, пострадавшие в результате утренней массированной атаки украинских дронов. Пострадало 18 домовладений, сообщает оперштаб Кубани.Муниципальная комиссия продолжает обследование.За ночь над Крымом, а также над акваторией Черного и Азовского морей были уничтожены 43 украинских беспилотника. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небеДва человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской областиУпавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, происшествия, кубань, беспилотник (бпла, дрон)
14 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников

На Кубани после атаки украинских беспилотников повреждены 14 жилых домов

16:36 26.02.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края обследовали дома, пострадавшие в результате утренней массированной атаки украинских дронов. Пострадало 18 домовладений, сообщает оперштаб Кубани.

"В станице Старотитаровской повреждения зафиксированы по 10 адресам, в основном это разбитые окна. В поселке Стрелка пострадали 4 домовладения. В одном из них были нарушены инженерные коммуникации, их уже восстановили", – говорится в сообщении

Муниципальная комиссия продолжает обследование.
За ночь над Крымом, а также над акваторией Черного и Азовского морей были уничтожены 43 украинских беспилотника. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе
Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Упавший БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском – введен режим ЧС
 
Краснодарский крайНовостиПроисшествияКубаньБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
17:15В Керчи закрывают школы на карантин – данные Роспотребнадзора
17:02Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы
16:3614 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников
16:21Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка
16:12Еще 14 школ Севастополя закрывают из-за роста ОРВИ
16:04Серию терактов предотвратили в Ставрополе
15:48Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления
15:31Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в Бахчисарайском районе
15:07Арестован кандидат в президенты Румынии Джеорджеску
14:51Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Совета министров Крыма
14:24Москва не рассматривает размещение миротворцев НАТО на Украине - МИД
14:13Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос
14:07Остановки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет – Лавров
13:55Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле
13:46В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов
13:31Совфед: при поступлении в вуз нужно учитывать среднюю оценку по аттестату
13:24Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день
13:21В Курской области освободили два населенных пункта
13:12В Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперации
Лента новостейМолния