https://crimea.ria.ru/20250226/sovetnik-aksenova-nazval-tsel-udarov-vsu-po-energodaru-i-zaporozhskoy-aes-1144507240.html

Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС

Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС

Удары украинских боевиков по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара, курируемые Великобританией, преследуют цель спровоцировать... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T20:32

2025-02-26T20:32

2025-02-26T20:32

ренат карчаа

новости

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Удары украинских боевиков по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара, курируемые Великобританией, преследуют цель спровоцировать ядерный инцидент и обвинить Россию в неспособности обеспечить ядерную безопасность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник главы Республики Крым, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.Карчаа также отметил, что ВСУ, обстреливая гражданскую инфраструктуру Энергодара, стремятся в том числе оказать психологическое давление на сотрудников атомной станции."Сотрудники АЭС живут в городе. Нанося удары по гражданской инфраструктуре, цель преследуется вполне понятная – создать максимальный дискомфорт для людей в жизни и в быту. Если этот дискомфорт повторяется с устойчивой периодичностью, это ведет к формированию стресса. А потом люди в состоянии этого стресса выполняют ответственные задачи на ядерном объекте", – пояснил советник Аксенова.Полный эфир слушайте на волнах радио "Спутник в Крыму" 27 февраля в 8:00.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов назначил Рената Карчаа своим советником.Ренат Карчаа – политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭСДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ренат карчаа, новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), мнения