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Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС
Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС
Удары украинских боевиков по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара, курируемые Великобританией, преследуют цель спровоцировать... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T20:32
2025-02-26T20:32
ренат карчаа
новости
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Удары украинских боевиков по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара, курируемые Великобританией, преследуют цель спровоцировать ядерный инцидент и обвинить Россию в неспособности обеспечить ядерную безопасность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник главы Республики Крым, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.Карчаа также отметил, что ВСУ, обстреливая гражданскую инфраструктуру Энергодара, стремятся в том числе оказать психологическое давление на сотрудников атомной станции."Сотрудники АЭС живут в городе. Нанося удары по гражданской инфраструктуре, цель преследуется вполне понятная – создать максимальный дискомфорт для людей в жизни и в быту. Если этот дискомфорт повторяется с устойчивой периодичностью, это ведет к формированию стресса. А потом люди в состоянии этого стресса выполняют ответственные задачи на ядерном объекте", – пояснил советник Аксенова.Полный эфир слушайте на волнах радио "Спутник в Крыму" 27 февраля в 8:00.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов назначил Рената Карчаа своим советником.Ренат Карчаа – политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭСДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ренат карчаа, новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), мнения
Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС

Британия руками ВСУ хочет спровоцировать ядерный инцидент на Запорожской АЭС – Карчаа

20:32 26.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРенат Карчаа
Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Удары украинских боевиков по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара, курируемые Великобританией, преследуют цель спровоцировать ядерный инцидент и обвинить Россию в неспособности обеспечить ядерную безопасность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник главы Республики Крым, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.
"Великобритания, по сути, курирует тот участок линии боевого соприкосновения, вблизи которого находится Запорожская атомная станция, поэтому можно ожидать дальнейших провокаций в отношении ЗАЭС. Цель – устроить провокацию, добиться ядерного инцидента и обвинить нас в неспособности обеспечить ядерную безопасность. Попыток было предпринято за эти годы немало", – сказал он.
Карчаа также отметил, что ВСУ, обстреливая гражданскую инфраструктуру Энергодара, стремятся в том числе оказать психологическое давление на сотрудников атомной станции.
"Сотрудники АЭС живут в городе. Нанося удары по гражданской инфраструктуре, цель преследуется вполне понятная – создать максимальный дискомфорт для людей в жизни и в быту. Если этот дискомфорт повторяется с устойчивой периодичностью, это ведет к формированию стресса. А потом люди в состоянии этого стресса выполняют ответственные задачи на ядерном объекте", – пояснил советник Аксенова.
Полный эфир слушайте на волнах радио "Спутник в Крыму" 27 февраля в 8:00.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов назначил Рената Карчаа своим советником.
Ренат Карчаа – политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".
Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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Ренат КарчааНовостиЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Мнения
 
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