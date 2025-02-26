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Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом
Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом
Системы российской ПВО вечером в среду сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T20:16
2025-02-26T20:22
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Системы российской ПВО вечером в среду сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России.По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом

Над Крымом сбили семь украинских беспилотников

20:16 26.02.2025 (обновлено: 20:22 26.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Системы российской ПВО вечером в среду сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России.
По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.
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Новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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