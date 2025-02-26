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Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом

Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Семь беспилотников ВСУ сбили над Крымом

Системы российской ПВО вечером в среду сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T20:16

2025-02-26T20:16

2025-02-26T20:22

новости крыма

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безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Системы российской ПВО вечером в среду сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России.По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)