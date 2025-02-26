https://crimea.ria.ru/20250226/v-kerchi-blagoustraivayut-territoriyu-pered-avtovokzalom-1144502398.html

В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом

В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом

В районе керченского автовокзала начали благоустройство территории, включающее ремонт автовокзальной площади и прилегающих участков улиц Еременко, Гайдара и... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T18:31

2025-02-26T18:31

2025-02-26T18:31

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В районе керченского автовокзала начали благоустройство территории, включающее ремонт автовокзальной площади и прилегающих участков улиц Еременко, Гайдара и Мирошника. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.Он уточнил, что плитка будет заменена, а на обновленной площади появятся более 50 новых скамеек и урн, 36 опор освещения с 72 светильниками. На работы выделено более 70 миллионов рублей.Ранее в Судаке завершили работы по газификации автостанции. Помимо газификации, в здании теперь будет обеспечено горячее водоснабжение.В 2025 году также запланирован капитальный ремонт автостанции "Ялта", ремонт кровли на автостанции "Красноперекопск", "Автокассе "Кировское" и остановочном пункте "Старый Крым".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые автостанцииВ Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрутМэр Керчи рассказал о будущем города – большое интервью РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, новости крыма, автобус, общественный транспорт, благоустройство, городская среда, транспорт