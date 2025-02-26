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В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом
В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом
В районе керченского автовокзала начали благоустройство территории, включающее ремонт автовокзальной площади и прилегающих участков улиц Еременко, Гайдара и... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T18:31
2025-02-26T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В районе керченского автовокзала начали благоустройство территории, включающее ремонт автовокзальной площади и прилегающих участков улиц Еременко, Гайдара и Мирошника. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.Он уточнил, что плитка будет заменена, а на обновленной площади появятся более 50 новых скамеек и урн, 36 опор освещения с 72 светильниками. На работы выделено более 70 миллионов рублей.Ранее в Судаке завершили работы по газификации автостанции. Помимо газификации, в здании теперь будет обеспечено горячее водоснабжение.В 2025 году также запланирован капитальный ремонт автостанции "Ялта", ремонт кровли на автостанции "Красноперекопск", "Автокассе "Кировское" и остановочном пункте "Старый Крым".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые автостанцииВ Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрутМэр Керчи рассказал о будущем города – большое интервью РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, олег каторгин, новости крыма, автобус, общественный транспорт, благоустройство, городская среда, транспорт
В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом

В Керчи начали благоустройство прилегающей территории автовокзала

18:31 26.02.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом
В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В районе керченского автовокзала начали благоустройство территории, включающее ремонт автовокзальной площади и прилегающих участков улиц Еременко, Гайдара и Мирошника. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.

"Подрядчик уже демонтировал старую тротуарную плитку и приступил к удалению старого основания и бордюров. Работы по благоустройству продолжают программу обновления городской инфраструктуры, начатую в прошлом году с ремонта навеса автовокзала", – говорится в сообщении.

Он уточнил, что плитка будет заменена, а на обновленной площади появятся более 50 новых скамеек и урн, 36 опор освещения с 72 светильниками. На работы выделено более 70 миллионов рублей.
Ранее в Судаке завершили работы по газификации автостанции. Помимо газификации, в здании теперь будет обеспечено горячее водоснабжение.
В 2025 году также запланирован капитальный ремонт автостанции "Ялта", ремонт кровли на автостанции "Красноперекопск", "Автокассе "Кировское" и остановочном пункте "Старый Крым".
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КерчьОлег КаторгинНовости КрымаАвтобусОбщественный транспортБлагоустройствоГородская средаТранспорт
 
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