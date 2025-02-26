В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом
В Керчи начали благоустройство прилегающей территории автовокзала
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В районе керченского автовокзала начали благоустройство территории, включающее ремонт автовокзальной площади и прилегающих участков улиц Еременко, Гайдара и Мирошника. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.
"Подрядчик уже демонтировал старую тротуарную плитку и приступил к удалению старого основания и бордюров. Работы по благоустройству продолжают программу обновления городской инфраструктуры, начатую в прошлом году с ремонта навеса автовокзала", – говорится в сообщении.
Он уточнил, что плитка будет заменена, а на обновленной площади появятся более 50 новых скамеек и урн, 36 опор освещения с 72 светильниками. На работы выделено более 70 миллионов рублей.
Ранее в Судаке завершили работы по газификации автостанции. Помимо газификации, в здании теперь будет обеспечено горячее водоснабжение.
В 2025 году также запланирован капитальный ремонт автостанции "Ялта", ремонт кровли на автостанции "Красноперекопск", "Автокассе "Кировское" и остановочном пункте "Старый Крым".
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