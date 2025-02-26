https://crimea.ria.ru/20250226/tramp-nazval-khoroshey-ideey-otpravit-mirotvortsev-iz-es-na-ukrainu-1144509798.html
Трамп назвал "хорошей идеей" отправить миротворцев из ЕС на Украину
Трамп назвал "хорошей идеей" отправить миротворцев из ЕС на Украину - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Трамп назвал "хорошей идеей" отправить миротворцев из ЕС на Украину
Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T20:47
2025-02-26T20:47
2025-02-26T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Трамп также назвал "хорошей идеей" направить на Украину миротворцев Великобритании и Франции.Он отметил, что основные цели США на Украине – положить конец кровопролитию и возместить потраченные на поддержку Киева средства.По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, "очень нужны" американской промышленности."У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов", – сказал он.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине.Он подчеркнул, что этот подход, который навязывается прежде всего Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.Ранее в среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.При этом Владимир Зеленский отказался признавать пункт о том, что Украина должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов в качестве возмещения за оказанную помощь. Этот пункт по требованию украинской стороны был изъят. 25 февраля The Financial Times опубликовала информацию, что режим Зеленского согласился с новыми условиями сделки по редким металлам после отказа США от части требований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самоубийство: в Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на УкраинуВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуВведет ли Европа войска на Украину – мнение
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дональд трамп, новости, политика, европа, сша, россия, украина
Трамп назвал "хорошей идеей" отправить миротворцев из ЕС на Украину
США не предложат Украине новые гарантии безопасности и предоставят это Европе - Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их (Украины – ред.) сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо", – цитирует РИА Новости американского лидера.
Трамп также назвал "хорошей идеей" направить на Украину миротворцев Великобритании и Франции.
Он отметил, что основные цели США на Украине – положить конец кровопролитию и возместить потраченные на поддержку Киева средства.
По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, "очень нужны" американской промышленности.
"У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов", – сказал он.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил
, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине.
Он подчеркнул, что этот подход, который навязывается прежде всего Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.
Ранее в среду украинские СМИ опубликовали
полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.
США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов
в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева
, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.
При этом Владимир Зеленский отказался признавать пункт о том, что Украина должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов в качестве возмещения за оказанную помощь. Этот пункт по требованию украинской стороны был изъят. 25 февраля The Financial Times опубликовала информацию
, что режим Зеленского согласился с новыми условиями сделки по редким металлам после отказа США от части требований.
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