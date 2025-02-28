https://crimea.ria.ru/20250228/putin-podpisal-zakon-o-prodlenii-programmy-matkapitala-do-2030-goda-1144564152.html

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T20:28

2025-02-28T20:28

2025-02-28T20:36

материнский капитал

владимир путин (политик)

новости

общество

россия

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141969030_0:77:966:620_1920x0_80_0_0_a551b0420158c6ed4157fc2b7ef49d4b.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года.Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, владимир путин (политик), новости, общество, россия, семья