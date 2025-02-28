https://crimea.ria.ru/20250228/putin-podpisal-zakon-o-prodlenii-programmy-matkapitala-do-2030-goda-1144564152.html
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T20:28
2025-02-28T20:28
2025-02-28T20:36
материнский капитал
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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года.Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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РИА Новости Крым
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материнский капитал, владимир путин (политик), новости, общество, россия, семья
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года
20:28 28.02.2025 (обновлено: 20:36 28.02.2025)
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде период действия программы материнского капитала ограничивался 31 декабря 2026 года.
Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года – ранее предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.