https://crimea.ria.ru/20250228/stali-izvestny-podrobnosti-chp-s-11-letnim-rebenkom-v-simferopole-1144563054.html

Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе

Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе

11-летний ребенок, который провалился под лед пруда в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в больницу с переохлаждением. Подробности ЧП рассказали в... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T19:40

2025-02-28T19:40

2025-02-28T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев, РИА Новости Крым. 11-летний ребенок, который провалился под лед пруда в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в больницу с переохлаждением. Подробности ЧП рассказали в прокуратуре Крыма.По предварительной информации, 11-летний ребенок во время досуга находился в парке, где провалился под лед одного из искусственных озер.28 февраля на пруду в Гагаринском парке Симферополя под лед провалился ребенок. Он смог самостоятельно выбраться на островок, откуда очевидцы смогли забрать его на катамаране и до прибытия сотрудников "Крым-СПАСа" доставить на берег. Спасатели на руках донесли ребенка до автомобиля скорой помощи, бригада медиков доставила его в Республиканскую детскую больницу.Администрация Симферополя и руководство "Парков столицы" неоднократно предупреждали, что выход на лед в Гагаринском парке запрещен. Таблички с запрещающими надписями установлены по периметру пруда, однако любителей острых ощущений это не останавливает.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья на внедорожнике провалилась под лед и погиблаДвое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской областиДевочка провалилась под лед на реке Кубань

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, дети, симферополь, водоемы, больница