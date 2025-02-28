Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе
Прокуратура Крыма: провалившийся под лед ребенок доставлен в больницу с переохлаждением
19:40 28.02.2025 (обновлено: 19:49 28.02.2025)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев, РИА Новости Крым. 11-летний ребенок, который провалился под лед пруда в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в больницу с переохлаждением. Подробности ЧП рассказали в прокуратуре Крыма.
По предварительной информации, 11-летний ребенок во время досуга находился в парке, где провалился под лед одного из искусственных озер.
"Ребенок с переохлаждением доставлен в учреждение здравоохранения. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования", – сказано в сообщении ведомства.
28 февраля на пруду в Гагаринском парке Симферополя под лед провалился ребенок. Он смог самостоятельно выбраться на островок, откуда очевидцы смогли забрать его на катамаране и до прибытия сотрудников "Крым-СПАСа" доставить на берег. Спасатели на руках донесли ребенка до автомобиля скорой помощи, бригада медиков доставила его в Республиканскую детскую больницу.
Администрация Симферополя и руководство "Парков столицы" неоднократно предупреждали, что выход на лед в Гагаринском парке запрещен. Таблички с запрещающими надписями установлены по периметру пруда, однако любителей острых ощущений это не останавливает.
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