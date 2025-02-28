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Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
С 1 марта возобновит работу сложный пешеходный маршрут на плато Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T22:55
2025-02-28T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. С 1 марта возобновит работу сложный пешеходный маршрут на плато Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Также в пресс-службе напомнили, что маршрут был отрыт еще в июне 2024 года сотрудниками отдела познавательного туризма. Он рассчитан на любителей длинных походов, его протяженность 25 километров.Маршрут объединяет в единую сеть маршруты Ялтинского горно-лесного заповедника, благодаря ему стал доступен транзитный проход через заповедник к "Большой Севастопольской тропе" и к проектируемым участкам "Большой Крымской тропы", уточняется в сообщении.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что в Крыму летом появятся новые инклюзивные туристические маршруты, а в перспективе планируют внедрять в работу экскурсоводов технологии искусственного интеллекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсийВнутренний туризм в России продолжит рост – Чернышенко
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РИА Новости Крым
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новости, фгбу "заповедный крым", сергей ганзий, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, ай-петри, новости крыма
Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри

1 марта откроют пешеходный маршрут повышенного уровня сложности "Плато Ай-Петри"

22:55 28.02.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. С 1 марта возобновит работу сложный пешеходный маршрут на плато Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"Пешеходный маршрут повышенного уровня сложности "Плато Ай-Петри" с 1 марта снова будет доступен для посещения", - говорится в Telegram-канале.
Также в пресс-службе напомнили, что маршрут был отрыт еще в июне 2024 года сотрудниками отдела познавательного туризма. Он рассчитан на любителей длинных походов, его протяженность 25 километров.
Маршрут объединяет в единую сеть маршруты Ялтинского горно-лесного заповедника, благодаря ему стал доступен транзитный проход через заповедник к "Большой Севастопольской тропе" и к проектируемым участкам "Большой Крымской тропы", уточняется в сообщении.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что в Крыму летом появятся новые инклюзивные туристические маршруты, а в перспективе планируют внедрять в работу экскурсоводов технологии искусственного интеллекта.
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