https://crimea.ria.ru/20250123/putin-poruchil-provesti-reviziyu-tankernogo-flota-posle-chs-v-chernom-more-1143602909.html

Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море

Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море

Президент России Владимир Путин поручил провести комплексную ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также проверить... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T17:24

2025-01-23T17:24

2025-01-23T17:45

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

владимир путин (политик)

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_f86d98f5933261fa8585a95889890b07.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести комплексную ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также проверить состояние танкерного флота на фоне катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ.Также Путин поручил провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий техногенных аварий, схожих с происшествием с танкерами в Керченском проливе.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейкЕще три мазутных пятна выявили в КрымуКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб

https://crimea.ria.ru/20250123/otkachku-mazuta-s-volgonefti-239-zavershat-na-sleduyuschey-nedele-1143602239.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, владимир путин (политик), разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости