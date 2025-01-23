https://crimea.ria.ru/20250123/putin-poruchil-provesti-reviziyu-tankernogo-flota-posle-chs-v-chernom-more-1143602909.html
Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море
Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море
Президент России Владимир Путин поручил провести комплексную ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также проверить... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T17:24
2025-01-23T17:24
2025-01-23T17:45
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
владимир путин (политик)
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести комплексную ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также проверить состояние танкерного флота на фоне катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ.Также Путин поручил провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий техногенных аварий, схожих с происшествием с танкерами в Керченском проливе.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейкЕще три мазутных пятна выявили в КрымуКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
https://crimea.ria.ru/20250123/otkachku-mazuta-s-volgonefti-239-zavershat-na-sleduyuschey-nedele-1143602239.html
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танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, владимир путин (политик), разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости
Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море
Путин поручил провести комплексную ревизию морских и речных перевозок нефтепродуктов
17:24 23.01.2025 (обновлено: 17:45 23.01.2025)