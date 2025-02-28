https://crimea.ria.ru/20250228/tramp-ustroil-raznos-zelenskomu-v-belom-dome-ego-glavnye-zayavleniya-1144566725.html

Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления

Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления

В Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T22:42

2025-02-28T22:42

2025-02-28T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.О чем говорил американский президент с лидером киевского режима – в материале РИА Новости Крым.Планировали подписать соглашение о природных ресурсахВ начале разговора президент США заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является "очень справедливым" и будет подписано позднее.В США планировали использовать эти ресурсы для нужд обороны и развития технологий искусственного интеллекта.Украина после подписания соглашения по минералам окажется в гораздо более выгодном положении, чем сейчас. У Киева слишком слабые переговорные позиции, чтобы отказываться от таких предложений.При этом он отметил, что сейчас Украина "не в очень хорошем положении", и сама загнала себя туда.Трамп о контактах с РоссиейЛидер США заявил, что "на днях" у него был контакт с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив при этом, когда состоялся этот разговор. Контакты с президентом РФ он назвал превосходными и продуктивными.Обвинил Зеленского в развязывании Третьей МировойТрамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киев должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Он заявил, что Зеленский "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону.Он выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в США не хотят отправлять на Украину "много вооружений".Киеву следует идти на уступкиЛидер Соединенных штатов подчеркнул, что Зеленский не демонстрирует признательности США за поддержку. По его словам, киевский лидер демонстрирует неуважение к американскому народу даже своим внешним видом – он явился на встречу, как обычно, не соблюдая официального дресс-кода, в черных брюках и кофте с трезубцем.Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил Трамп. Он призвал Зеленского согласиться с этим требованием и подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.По его словам, без военной помощи от Соединенных Штатов конфликт на Украине закончился бы за две недели или за еще более короткий срок:Комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры. По итогам встречи он заявил, что Зеленский не готов к миру.По данным американских СМИ, после перепалки во время встречи Дональд Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, а подписание соглашения было отменено.Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана >>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуСША утвердили нового российского послаТрамп продлил действие указа об антироссийских санкциях

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дональд трамп, владимир зеленский, новости, сша, украина, политика