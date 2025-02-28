Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления
Главные заявления Трампа во время публичного разноса Зеленского в Белом доме
22:42 28.02.2025 (обновлено: 22:55 28.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.
О чем говорил американский президент с лидером киевского режима – в материале РИА Новости Крым.
Планировали подписать соглашение о природных ресурсах
В начале разговора президент США заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является "очень справедливым" и будет подписано позднее.
"Мы заключим очень справедливую сделку, и мы рассчитываем получить часть редкоземельных металлов. Это большое обязательство для США, и мы ценим сотрудничество с вами," - сказал он.
В США планировали использовать эти ресурсы для нужд обороны и развития технологий искусственного интеллекта.
Украина после подписания соглашения по минералам окажется в гораздо более выгодном положении, чем сейчас. У Киева слишком слабые переговорные позиции, чтобы отказываться от таких предложений.
"У вас нет карт в рукаве, но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении", – сказал Трамп на встрече с Зеленским.
При этом он отметил, что сейчас Украина "не в очень хорошем положении", и сама загнала себя туда.
Трамп о контактах с Россией
Лидер США заявил, что "на днях" у него был контакт с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив при этом, когда состоялся этот разговор. Контакты с президентом РФ он назвал превосходными и продуктивными.
"У меня состоялись превосходные контакты с президентом (России - ред.) Путиным... Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна," – сказал Трамп.
Обвинил Зеленского в развязывании Третьей Мировой
Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киев должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Он заявил, что Зеленский "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону.
"Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
Он выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
"Это путь к миру. Это путь к решению проблемы. Я чувствую, что, как глава этой страны, обязан этим заниматься. К тому же, мы очень сильно вовлечены. Мы ввязались в это, и это очень плохо, потому что вовлечения не должно было быть – ведь и самой войны быть не должно было", – сказал он в ходе встречи.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в США не хотят отправлять на Украину "много вооружений".
Киеву следует идти на уступки
Лидер Соединенных штатов подчеркнул, что Зеленский не демонстрирует признательности США за поддержку. По его словам, киевский лидер демонстрирует неуважение к американскому народу даже своим внешним видом – он явился на встречу, как обычно, не соблюдая официального дресс-кода, в черных брюках и кофте с трезубцем.
"Вы вовсе не проявляете благодарности. Это не очень хорошо. По правде говоря, это не очень хорошо," – заявил он.
Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил Трамп. Он призвал Зеленского согласиться с этим требованием и подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.
"Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, ему придется пойти на некоторые уступки," - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных уступках Украины в переговорах с Россией.
По его словам, без военной помощи от Соединенных Штатов конфликт на Украине закончился бы за две недели или за еще более короткий срок:
"Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели... может быть, меньше".
© © AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп сразу задал тон встрече
1 из 4
Дональд Трамп сразу задал тон встрече
© © AP Photo / Ben Curtis
© © AP Photo / Ben Curtis
Он приветствовал главу киевского режима фразой "У вообще вас костюм есть?"
2 из 4
Он приветствовал главу киевского режима фразой "У вообще вас костюм есть?"
© © AP Photo / Ben Curtis
© © AP Photo / Mstyslav Cherno
Разговор пошел в резких тонах
3 из 4
Разговор пошел в резких тонах
© © AP Photo / Mstyslav Cherno
1 из 4
Дональд Трамп сразу задал тон встрече
© © AP Photo / Ben Curtis
2 из 4
Он приветствовал главу киевского режима фразой "У вообще вас костюм есть?"
© © AP Photo / Ben Curtis
3 из 4
Разговор пошел в резких тонах
© © AP Photo / Mstyslav Cherno
Комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры. По итогам встречи он заявил, что Зеленский не готов к миру.
"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру". – подчеркнул Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, после перепалки во время встречи Дональд Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, а подписание соглашения было отменено.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: