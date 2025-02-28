https://crimea.ria.ru/20250228/tramp-zayavil-zelenskomu-chto-pora-prekraschat-konflikt-na-ukraine-1144563383.html

Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине

Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что пора прекращать конфликт на Украине. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T20:01

2025-02-28T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что пора прекращать конфликт на Украине.Зеленский прибыл для подписания сделки по украинским ресурсам с целью компенсации США за вложенные в помощь Киеву средства.Трамп отметил, что в переговорах с Киевом были небольшие проблемы, но все уладилось, стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр. Он добавил, что давно и очень хорошо знает Зеленского.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планируется подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.Американский лидер акже заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США утвердили нового российского послаТрамп продлил действие указа об антироссийских санкцияхСША получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение

https://crimea.ria.ru/20250228/sozhaleyu-o-vovlechenii-ssha-v-konflikt-na-ukraine---tramp--1144563526.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, сша, политика, украина, новости сво, новости