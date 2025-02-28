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Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что пора прекращать конфликт на Украине. РИА Новости Крым, 28.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что пора прекращать конфликт на Украине.Зеленский прибыл для подписания сделки по украинским ресурсам с целью компенсации США за вложенные в помощь Киеву средства.Трамп отметил, что в переговорах с Киевом были небольшие проблемы, но все уладилось, стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр. Он добавил, что давно и очень хорошо знает Зеленского.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планируется подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.Американский лидер акже заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США утвердили нового российского послаТрамп продлил действие указа об антироссийских санкцияхСША получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, политика, украина, новости сво, новости
Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине

Трамп на встрече с Зеленским заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине

20:01 28.02.2025 (обновлено: 20:35 28.02.2025)
 
© AP Photo PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что пора прекращать конфликт на Украине.
"У нас были переговоры с русскими, я говорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. И мы попытаемся привести это к завершению. То, чего вы хотите, он хочет. Мы должны договориться о сделке", - сказал Трамп, открывая встречу с Зеленским в Белом доме.
Зеленский прибыл для подписания сделки по украинским ресурсам с целью компенсации США за вложенные в помощь Киеву средства.
Трамп отметил, что в переговорах с Киевом были небольшие проблемы, но все уладилось, стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр. Он добавил, что давно и очень хорошо знает Зеленского.
"У нас очень честная сделка, мы с нетерпением ждем возможности оказаться там, закопаться и копать, копать, копать. Работать, добывать редкоземельные металлы. Но это означает, что мы будем внутри. Это большое обязательство", - сказал американский лидер.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планируется подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.
Американский лидер акже заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.
В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.
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