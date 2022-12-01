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В Госдуме назвали способ обеспечить жильем людей с низкими доходами - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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В Госдуме назвали способ обеспечить жильем людей с низкими доходами
В Госдуме назвали способ обеспечить жильем людей с низкими доходами - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Госдуме назвали способ обеспечить жильем людей с низкими доходами
Строительство социального жилья позволит решить жилищную проблему людей с низкими доходами и обеспечит дополнительную поддержку строительной отрасли. Об этом в... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T08:27
2022-12-01T08:27
общество
соцзащита
экономика
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Строительство социального жилья позволит решить жилищную проблему людей с низкими доходами и обеспечит дополнительную поддержку строительной отрасли. Об этом в комментарии "Парламентской газете" сообщила глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.Депутат подчеркнула, что строительство некоммерческого жилья в стране практически не ведется. При этом почти единственным способом улучшить жилищные условия является ипотека, которая даже в льготном варианте доступна не более чем 30% граждан."Ситуация в стране толкает нас в сторону активизации строительства наемных некоммерческих домов", – заявила Хованская.Глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан пояснила, что квартиры будут находиться в собственности государства. При этом люди с невысоким доходом смогут получить их в длительное пользование. Такие жильцы будут считаться не арендаторами, а нанимателями, и будут вносить небольшую плату, но на протяжении длительного времени.По словам Хованской, возведение социального жилья будет выгодно застройщикам, хоть и значительно увеличит период окупаемости проекта.Данная схема государственно-частного партнерства постепенно становится более популярной в некоторых регионах страны. Кроме того, она может быть применена в новых субъектах, однако для ее реализации придется принять отдельных закон, уточнила она.Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанку необходимо использовать мягкое регулирование в вопросе выдачи льготных кредитов застройщиками под минимальные ставки.
https://crimea.ria.ru/20221128/gotovy-li-krymchane-prodavat-zhile-pereselentsam-po-sertifikatam-1125585357.html
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общество, соцзащита, экономика, государственная дума рф, российская федерация (россия, рф)
В Госдуме назвали способ обеспечить жильем людей с низкими доходами

Если недоступна ипотека: в Госдуме призвали строить социальное жилье

08:27 01.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Строительство социального жилья позволит решить жилищную проблему людей с низкими доходами и обеспечит дополнительную поддержку строительной отрасли. Об этом в комментарии "Парламентской газете" сообщила глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.
Депутат подчеркнула, что строительство некоммерческого жилья в стране практически не ведется. При этом почти единственным способом улучшить жилищные условия является ипотека, которая даже в льготном варианте доступна не более чем 30% граждан.
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"Ситуация в стране толкает нас в сторону активизации строительства наемных некоммерческих домов", – заявила Хованская.
Глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан пояснила, что квартиры будут находиться в собственности государства. При этом люди с невысоким доходом смогут получить их в длительное пользование. Такие жильцы будут считаться не арендаторами, а нанимателями, и будут вносить небольшую плату, но на протяжении длительного времени.
По словам Хованской, возведение социального жилья будет выгодно застройщикам, хоть и значительно увеличит период окупаемости проекта.
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"Государство окажет помощь девелоперами сразу по нескольким категориям: во-первых, налогами, во-вторых, бесплатным предоставлением земельного участка", – уточнила депутат.
Данная схема государственно-частного партнерства постепенно становится более популярной в некоторых регионах страны. Кроме того, она может быть применена в новых субъектах, однако для ее реализации придется принять отдельных закон, уточнила она.
Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанку необходимо использовать мягкое регулирование в вопросе выдачи льготных кредитов застройщиками под минимальные ставки.
 
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