https://crimea.ria.ru/20221107/pochemu-krymchane-stali-brat-bolshe-kreditov-na-zhile--mnenie-eksperta-1125268837.html

Почему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта

Почему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Почему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта

Рост кредитного портфеля крымчан по ипотеке может свидетельствовать о желании вложить средства в недвижимость или о возможности купить жилье по более выгодным... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T21:06

2022-11-07T21:06

2022-11-07T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Рост кредитного портфеля крымчан по ипотеке может свидетельствовать о желании вложить средства в недвижимость или о возможности купить жилье по более выгодным ценам. Такое предположение в комментарии РИА Новости Крым сделал доцент кафедры государственного и муниципального управления Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.В понедельник Банк России сообщил, что кредитный портфель крымчан вырос на 20% до 95,8 млрд рублей."Возможно, сейчас граждане становятся более финансово грамотными, и они понимают, что можно не просто вложить куда-то свои средства, а приобрести недвижимость. Кроме того, остались старые ипотечные программы – процентная ставка снижается и для потребительских кредитов, и для ипотечных. А если это льготная ипотека, то она и так была низкая. Это могло побудить людей вкладывать в жилье", — предположил эксперт.Он также отметил, что такому всплеску могло поспособствовать и наличие большего выбора на рынке недвижимости, так как раньше жители материковой части России часто мгновенно реагировали на предложения рынка жилья на полуострове."Возможно, крымчане стали покупать жилье просто потому, что оно появилось. Потому что раньше бывало так, что объект только начинает продажи, и уже через пять минут остались только последние этажи – все продано. Может быть, сейчас появился больший выбор", — рассказал Вершицкий.Кроме того, он напомнил, что у людей сформирована определенная привычка — если что-то начинает дорожать, то надо это срочно покупать, потому что завтра будет дороже."Люди иногда берут кредит, чтобы купить сегодня, потому что завтра это может стоить больше. Это такая инвестиционная схема, которая довольно часто сейчас пропагандируется. Многие покупают недвижимость в надежде, что она станет дороже, и мы видим, что с годами она действительно растет в цене. За последних 6-7 лет недвижимость увеличилась в цене вдвое", — считает доктор экономических наук.По его мнению, сам факт кредитования говорит о том, что граждане не могут позволить купить себе жилье без кредита."То, что растет кредитование — это хорошо, так как это стимулирует спрос на недвижимость и она продается. Главное, чтобы это кредитование было обеспечено возможностью граждан вернуть кредит. И то, что кредитов необходимо больше, говорит о том, что ценовой уровень недвижимости достаточно высокий. Большинство местных граждан не могут приобрести жилье без кредитных программ", — обозначил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221107/kreditnyy-portfel-krymchan-vyros-na-20-1125264387.html

https://crimea.ria.ru/20221018/zachem-banku-rossii-ogranichivat-ipoteku-pod-001-ot-zastroyschika--mnenie-1124941000.html

https://crimea.ria.ru/20220815/ekspert-perechislila-podvodnye-kamni-ipoteki-1124162553.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

крым, экономика, общество, мнения, авторы