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Кредитный портфель крымчан вырос на 20% - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Кредитный портфель крымчан вырос на 20%
Кредитный портфель крымчан вырос на 20% - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Кредитный портфель крымчан вырос на 20%
Кредитный портфель крымчан вырос на 20% до 95,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T16:20
2022-11-07T16:20
экономика
крым
банк россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Кредитный портфель крымчан вырос на 20% до 95,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России."Розничный кредитный портфель в Республике Крым на 1 октября 2022 года вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе ЦБ.Там уточнили, что темпы прироста кредитования граждан в регионе превысили общероссийский уровень (+10,3%) и показатель по Южному федеральному округу (+12,4%).Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты &gt;&gt;Портфель ипотечных кредитов крымчан увеличился на 28,7% и составил чуть более 44 млрд рублей. По Южному федеральному округу чуть ниже 21%, рост общероссийского составил 16,8%."Положительная динамика ипотечного кредитования поддерживается преимущественно спросом на льготные программы", — отметили в ЦБ."Крымчане по-прежнему доверяют банкам и предпочитают хранить деньги во вкладах или на банковских счетах, а кредиты остаются удобным инструментом, который позволяет решать текущие финансовые вопросы", – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков.Вкладов в регионе также стало больше — прирост снова выше среднего по стране, он составил 132,6 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем год назад. Практически все средства жители полуострова размещали в рублях, уточнили в пресс-службе регулятора.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, летом портфель кредитов, выданных предприятиям Крыма за год увеличился на 23,2% и составил 97 миллиардов рублей.
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экономика, крым, банк россии
Кредитный портфель крымчан вырос на 20%

Банк России: кредитный портфель крымчан вырос на 20%

16:20 07.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей
Сотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Кредитный портфель крымчан вырос на 20% до 95,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
"Розничный кредитный портфель в Республике Крым на 1 октября 2022 года вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Там уточнили, что темпы прироста кредитования граждан в регионе превысили общероссийский уровень (+10,3%) и показатель по Южному федеральному округу (+12,4%).
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты >>
Портфель ипотечных кредитов крымчан увеличился на 28,7% и составил чуть более 44 млрд рублей. По Южному федеральному округу чуть ниже 21%, рост общероссийского составил 16,8%.
"Положительная динамика ипотечного кредитования поддерживается преимущественно спросом на льготные программы", — отметили в ЦБ.
В потребительских кредитах портфель также стал больше — он превысил 13% и составил 51,6 млрд рублей. По данным Банка России, крымчане брали кредиты в том числе для обустройства жилья, приобретенного ранее в рамках льготных программ ипотечного кредитования.
"Крымчане по-прежнему доверяют банкам и предпочитают хранить деньги во вкладах или на банковских счетах, а кредиты остаются удобным инструментом, который позволяет решать текущие финансовые вопросы", – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков.
Вкладов в регионе также стало больше — прирост снова выше среднего по стране, он составил 132,6 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем год назад. Практически все средства жители полуострова размещали в рублях, уточнили в пресс-службе регулятора.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, летом портфель кредитов, выданных предприятиям Крыма за год увеличился на 23,2% и составил 97 миллиардов рублей.
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