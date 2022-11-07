https://crimea.ria.ru/20221107/kreditnyy-portfel-krymchan-vyros-na-20-1125264387.html

Кредитный портфель крымчан вырос на 20%

Кредитный портфель крымчан вырос на 20% - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Кредитный портфель крымчан вырос на 20%

Кредитный портфель крымчан вырос на 20% до 95,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T16:20

2022-11-07T16:20

2022-11-07T16:20

экономика

крым

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Кредитный портфель крымчан вырос на 20% до 95,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России."Розничный кредитный портфель в Республике Крым на 1 октября 2022 года вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе ЦБ.Там уточнили, что темпы прироста кредитования граждан в регионе превысили общероссийский уровень (+10,3%) и показатель по Южному федеральному округу (+12,4%).Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты >>Портфель ипотечных кредитов крымчан увеличился на 28,7% и составил чуть более 44 млрд рублей. По Южному федеральному округу чуть ниже 21%, рост общероссийского составил 16,8%."Положительная динамика ипотечного кредитования поддерживается преимущественно спросом на льготные программы", — отметили в ЦБ."Крымчане по-прежнему доверяют банкам и предпочитают хранить деньги во вкладах или на банковских счетах, а кредиты остаются удобным инструментом, который позволяет решать текущие финансовые вопросы", – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков.Вкладов в регионе также стало больше — прирост снова выше среднего по стране, он составил 132,6 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем год назад. Практически все средства жители полуострова размещали в рублях, уточнили в пресс-службе регулятора.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, летом портфель кредитов, выданных предприятиям Крыма за год увеличился на 23,2% и составил 97 миллиардов рублей.

https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html

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экономика, крым, банк россии