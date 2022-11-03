Рейтинг@Mail.ru
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221103/ne-popast-v-dolgovuyu-yamu-komu-ne-stoit-brat-kredity---roskachestvo-1125197372.html
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество
Людям с непогашенными кредитами, гражданам без постоянного дохода, а также тем, кто не разбирается в системе кредитования, лучше воздержаться от оформления... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T21:05
2022-11-03T21:05
экономика
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/13/1118846898_0:193:1920:1273_1920x0_80_0_0_524e6e1ac473c265c8c390a35b77e06c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Людям с непогашенными кредитами, гражданам без постоянного дохода, а также тем, кто не разбирается в системе кредитования, лучше воздержаться от оформления кредитов. Об этом предупредили эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества."Закредитованным гражданам, которые тратят на погашение старых задолженностей до половины своего бюджета, лучше отказаться от новых займов. При этом около половины россиян берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам. Такая стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме", - уверяют эксперты.Кроме того, кредитные обязательства лучше не брать на себя тем, кто не понимает, как рассчитываются проценты и размер переплаты, а также тем, кто не имеет постоянного дохода. В любом случае эксперты советуют провести расчеты, и только потом обращаться в банк.В Роскачестве напомнили, что с 24 октября крупнейшие банки страны подняли максимальные ставки по целому ряду кредитных продуктов. При этом уровень долговой нагрузки россиян к началу года поставил рекорд: на погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года.Ранее доктор экономических наук Александр Щербаков научил, как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/13/1118846898_0:13:1920:1453_1920x0_80_0_0_9c2c3c9eb0e882226b09a2fd654f1569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, совет эксперта
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество

Эксперты Роскачества предостерегли от оформления кредитов три категории граждан

21:05 03.11.2022
 
© Фото: pixabay.comКошелек
Кошелек
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Людям с непогашенными кредитами, гражданам без постоянного дохода, а также тем, кто не разбирается в системе кредитования, лучше воздержаться от оформления кредитов. Об этом предупредили эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества.
"Закредитованным гражданам, которые тратят на погашение старых задолженностей до половины своего бюджета, лучше отказаться от новых займов. При этом около половины россиян берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам. Такая стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме", - уверяют эксперты.
Кроме того, кредитные обязательства лучше не брать на себя тем, кто не понимает, как рассчитываются проценты и размер переплаты, а также тем, кто не имеет постоянного дохода. В любом случае эксперты советуют провести расчеты, и только потом обращаться в банк.
"Банки обычно считают, что на обслуживание долга может идти не более половины располагаемого дохода. Например, ваша зарплата – 80 тысяч рублей. Ваши постоянные расходы – 30 тысяч рублей: это могут быть коммунальные платежи, затраты на питание, налоги, содержание детей и прочее. Таким образом, у вас остается 50 тысяч ежемесячно – это и есть ваш располагаемый доход. Половина от него – 25 тысяч – может составлять выплаты по кредиту", - поясняют специалисты.
В Роскачестве напомнили, что с 24 октября крупнейшие банки страны подняли максимальные ставки по целому ряду кредитных продуктов. При этом уровень долговой нагрузки россиян к началу года поставил рекорд: на погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года.
Ранее доктор экономических наук Александр Щербаков научил, как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом.
ЭкономикаОбществоСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:37В космосе может появиться реклама
21:05Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество
20:42Культпросвет: что посетить в Крыму в День народного единства
20:12Новые департаменты по туризму сформируют к концу года
19:57Чехия официально признала власти России "террористическим режимом"
19:38Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста
19:26Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря
19:21Аваков рассказал о кризисе власти на Украине
18:57Когда на Украине наступит мир - ответ ООН
18:34Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма
18:27В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
18:14В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
18:03Симферопольцам предлагают начать День народного единства с зарядки
17:47МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине
17:40Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
17:19Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
17:11В Ставрополье задержали еще двух боевиков банды Басаева и Хаттаба
17:03Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море
16:46Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
16:24В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ
Лента новостейМолния