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Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество
Людям с непогашенными кредитами, гражданам без постоянного дохода, а также тем, кто не разбирается в системе кредитования, лучше воздержаться от оформления... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T21:05
2022-11-03T21:05
2022-11-03T21:05
экономика
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Людям с непогашенными кредитами, гражданам без постоянного дохода, а также тем, кто не разбирается в системе кредитования, лучше воздержаться от оформления кредитов. Об этом предупредили эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества."Закредитованным гражданам, которые тратят на погашение старых задолженностей до половины своего бюджета, лучше отказаться от новых займов. При этом около половины россиян берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам. Такая стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме", - уверяют эксперты.Кроме того, кредитные обязательства лучше не брать на себя тем, кто не понимает, как рассчитываются проценты и размер переплаты, а также тем, кто не имеет постоянного дохода. В любом случае эксперты советуют провести расчеты, и только потом обращаться в банк.В Роскачестве напомнили, что с 24 октября крупнейшие банки страны подняли максимальные ставки по целому ряду кредитных продуктов. При этом уровень долговой нагрузки россиян к началу года поставил рекорд: на погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года.Ранее доктор экономических наук Александр Щербаков научил, как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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экономика, общество, совет эксперта
Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество
Эксперты Роскачества предостерегли от оформления кредитов три категории граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Людям с непогашенными кредитами, гражданам без постоянного дохода, а также тем, кто не разбирается в системе кредитования, лучше воздержаться от оформления кредитов. Об этом предупредили эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества.
"Закредитованным гражданам, которые тратят на погашение старых задолженностей до половины своего бюджета, лучше отказаться от новых займов. При этом около половины россиян берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам. Такая стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме", - уверяют эксперты.
Кроме того, кредитные обязательства лучше не брать на себя тем, кто не понимает, как рассчитываются проценты и размер переплаты, а также тем, кто не имеет постоянного дохода. В любом случае эксперты советуют провести расчеты, и только потом обращаться в банк.
"Банки обычно считают, что на обслуживание долга может идти не более половины располагаемого дохода. Например, ваша зарплата – 80 тысяч рублей. Ваши постоянные расходы – 30 тысяч рублей: это могут быть коммунальные платежи, затраты на питание, налоги, содержание детей и прочее. Таким образом, у вас остается 50 тысяч ежемесячно – это и есть ваш располагаемый доход. Половина от него – 25 тысяч – может составлять выплаты по кредиту", - поясняют специалисты.
В Роскачестве напомнили, что с 24 октября крупнейшие банки страны подняли максимальные ставки по целому ряду кредитных продуктов. При этом уровень долговой нагрузки россиян к началу года поставил рекорд: на погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года.