https://crimea.ria.ru/20220912/kak-sokratit-ezhenedelnye-raskhody-i-tratit-zarplatu-s-umom--sovety-1124460505.html
Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы
Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы
Экономить на электричестве, не ходить в магазин голодным и ежемесячно откладывать часть зарплаты. Доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T08:36
2022-09-12T08:36
2022-09-12T08:36
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Экономить на электричестве, не ходить в магазин голодным и ежемесячно откладывать часть зарплаты. Доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как сократить число еженедельных трат.По мнению Щербакова, для более эффективного распределения семейного и личного бюджета нужно придерживать нескольких простых правил.В первую очередь, экономист советует вести еженедельный учет доходов и расходов всех членов семьи и каждого по отдельности."Учитывая эти результаты, необходимо сохранить 15 процентов от суммы в качестве сбережений. Остальную часть можно расходовать на текущие потребительские нужды", – цитирует Щербакова "Вечерняя Москва".Избежать лишних трат также поможет посещение магазина на сытый желудок, отметил эксперт. Голод провоцирует человека на лишние покупки.В заключении Щербаков напомнил, что экономить можно на коммунальных услугах – воде и электроэнергии – если сократить использование ресурсов и вовремя выключать их.Ранее эксперт Роскачества научил сокращать расходы на воду.
https://crimea.ria.ru/20210829/Kak-nauchitsya-kopit-dengi-5-sovetov-ot-ekspertov-1119607300.html
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общество, совет эксперта
Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы
Экономист Щербаков рассказал о простых правилах экономии личного и семейного бюджета
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Экономить на электричестве, не ходить в магазин голодным и ежемесячно откладывать часть зарплаты. Доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как сократить число еженедельных трат.
По мнению Щербакова, для более эффективного распределения семейного и личного бюджета нужно придерживать нескольких простых правил.
В первую очередь, экономист советует вести еженедельный учет доходов и расходов всех членов семьи и каждого по отдельности.
"Учитывая эти результаты, необходимо сохранить 15 процентов от суммы в качестве сбережений. Остальную часть можно расходовать на текущие потребительские нужды", – цитирует
Щербакова "Вечерняя Москва".
Избежать лишних трат также поможет посещение магазина на сытый желудок, отметил эксперт. Голод провоцирует человека на лишние покупки.
В заключении Щербаков напомнил, что экономить можно на коммунальных услугах – воде и электроэнергии – если сократить использование ресурсов и вовремя выключать их.
Ранее эксперт Роскачества научил сокращать расходы на воду
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