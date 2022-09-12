https://crimea.ria.ru/20220912/kak-sokratit-ezhenedelnye-raskhody-i-tratit-zarplatu-s-umom--sovety-1124460505.html

Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы

Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом – советы

Экономить на электричестве, не ходить в магазин голодным и ежемесячно откладывать часть зарплаты. Доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T08:36

2022-09-12T08:36

2022-09-12T08:36

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Экономить на электричестве, не ходить в магазин голодным и ежемесячно откладывать часть зарплаты. Доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как сократить число еженедельных трат.По мнению Щербакова, для более эффективного распределения семейного и личного бюджета нужно придерживать нескольких простых правил.В первую очередь, экономист советует вести еженедельный учет доходов и расходов всех членов семьи и каждого по отдельности."Учитывая эти результаты, необходимо сохранить 15 процентов от суммы в качестве сбережений. Остальную часть можно расходовать на текущие потребительские нужды", – цитирует Щербакова "Вечерняя Москва".Избежать лишних трат также поможет посещение магазина на сытый желудок, отметил эксперт. Голод провоцирует человека на лишние покупки.В заключении Щербаков напомнил, что экономить можно на коммунальных услугах – воде и электроэнергии – если сократить использование ресурсов и вовремя выключать их.Ранее эксперт Роскачества научил сокращать расходы на воду.

https://crimea.ria.ru/20210829/Kak-nauchitsya-kopit-dengi-5-sovetov-ot-ekspertov-1119607300.html

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общество, совет эксперта