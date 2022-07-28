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Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
Экономия воды не только бережет семейный бюджет, но помогает природе, при этом гигиена страдать не должна, уверен начальник отдела по защите прав потребителей... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T21:37
2022-07-28T21:37
2022-07-28T21:37
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Экономия воды не только бережет семейный бюджет, но помогает природе, при этом гигиена страдать не должна, уверен начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий, который дал советы по разумной экономии ресурса, пишет "Прайм".По его словам, главный способ - заменить приемы ванн душем: так можно сэкономить до ста литров воды в день. Сэкономить помогут также аэраторы — при установке на кран они разбивают струю воды пузырьками воздуха и значительно сокращают напор без потери качества.Если кажется, что водомер насчитывает неоправданно большие цифры и есть подозрения, что воду кто-то ворует, резонно обращаться в ресурсоснабжающую компанию.А вот "отматывание" показаний счетчика сулит проблемы: во-первых, так за ваш расход придется платить соседям, а если обман вскроется, это чревато штрафами, а иногда даже тюремным заключением (по КоАП РФ штраф составляет 10-15 тысяч рублей, а по УК РФ — до 300 тысяч рублей или 80 тысяч рублей и 2 года тюрьмы (ст.165 УК)).Ранее эксперт Валерий Ковалев научил определять, воруют ли соседи свет в общедомовых сетях.
https://crimea.ria.ru/20220422/ekonomiya-dlya-chaynikov-kak-tratit-na-edu-menshe-i-pitatsya-luchshe-1123018338.html
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совет эксперта, общество
Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
Эксперт Роскачества научил сокращать расходы на воду
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым.
Экономия воды не только бережет семейный бюджет, но помогает природе, при этом гигиена страдать не должна, уверен начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий, который дал советы по разумной экономии ресурса, пишет "Прайм".
По его словам, главный способ - заменить приемы ванн душем: так можно сэкономить до ста литров воды в день. Сэкономить помогут также аэраторы — при установке на кран они разбивают струю воды пузырьками воздуха и значительно сокращают напор без потери качества.
Если кажется, что водомер насчитывает неоправданно большие цифры и есть подозрения, что воду кто-то ворует, резонно обращаться в ресурсоснабжающую компанию.
А вот "отматывание" показаний счетчика сулит проблемы: во-первых, так за ваш расход придется платить соседям, а если обман вскроется, это чревато штрафами, а иногда даже тюремным заключением (по КоАП РФ штраф составляет 10-15 тысяч рублей, а по УК РФ — до 300 тысяч рублей или 80 тысяч рублей и 2 года тюрьмы (ст.165 УК)).
Ранее эксперт Валерий Ковалев научил определять, воруют ли соседи свет
в общедомовых сетях.